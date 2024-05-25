Η ισπανική κυβέρνηση απαιτεί από το Ισραήλ να συμμορφωθεί με την εντολή του ανώτατου δικαστηρίου του ΟΗΕ και να τερματίσει αμέσως τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιθέσεις στην πόλη Ράφα της Γάζας. Η Μαδρίτη τονίζει ότι η απόφαση της Παρασκευής από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ) είναι νομικά δεσμευτική.

«Τα προληπτικά μέτρα που ορίζονται από το ICJ, συμπεριλαμβανομένου του ότι το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει τη στρατιωτική του επίθεση στη Ράφα, είναι υποχρεωτικά. Το Ισραήλ πρέπει να συμμορφωθεί με αυτά», έγραψε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες στο X.

Las medidas cautelares de @CIJ_ICJ, incluido el cese de la ofensiva de Israel en Rafah, son obligatorias. Exigimos su aplicación.



También el alto el fuego, la liberación de los rehenes y el acceso humanitario.

El sufrimiento de los gazatíes y la violencia deben terminar. — José Manuel Albares (@jmalbares) May 25, 2024

«Το ίδιο ισχύει για την κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση των ομήρων και την πρόσβαση για ανθρωπιστική βοήθεια [στη Γάζα]», πρόσθεσε. «Τα βάσανα του λαού της Γάζας και η βία πρέπει να σταματήσουν».

Η Ισπανία είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που επικρίνουν περισσότερο το Ισραήλ για τη στάση του στον πόλεμο κατά της Χαμάς. Την Τετάρτη, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν ότι οι κυβερνήσεις τους θα αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος από την επόμενη εβδομάδα. Το Τελ Αβίβ κάλεσε τους διπλωμάτες τους για να τους «επιπλήξει» για την απόφαση και την Παρασκευή είπε ότι θα απαγορεύσει στο ισπανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ να βοηθά τους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη.

