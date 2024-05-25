Περισσότεροι από 10.000 αιτούντες άσυλο έχουν φθάσει στη Βρετανία με πλοιάρια από την αρχή της χρονιάς, όπως προκύπτει από επικαιροποιημένα στοιχεία της κυβέρνησης που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα και συνιστούν σημαντική πρόκληση για τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 4ης Ιουλίου.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έφθασαν στις νότιες ακτές της Αγγλίας αφού πραγματοποίησαν τον επικίνδυνο διάπλου της Μάγχης μειώθηκε κατά ένα τρίτο το 2023, αλλά τα τελευταία στοιχεία που έχουν αναρτηθεί σε κυβερνητική ιστοσελίδα έδειξαν ότι 10.170 έφθασαν στο διάστημα από τον Ιανουάριο ως τις 25 Μαΐου, σε σχέση με 7.395 που ήταν ο αντίστοιχος αριθμός την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ο Σούνακ, ο οποίος την Τετάρτη ανακοίνωσε την ημερομηνία των βουλευτικών εκλογών, δήλωσε στη συνέχεια ότι οι αιτούντες άσυλο που φθάνουν στη Βρετανία παράνομα δεν θα απελαθούν στην Ρουάντα πριν από τις εκλογές θέτοντας έτσι υπό αμφισβήτηση μια από τις βασικές πολιτικές του Συντηρητικού Κόμματός του.

Η εφαρμογή του σχεδίου αυτού έχει καθυστερήσει εξαιτίας νομικών κωλυμάτων για περισσότερο από δύο χρόνια και το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα, το οποίο προηγείται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες στις δημοσκοπήσεις και θεωρείται ότι θα δώσει τέλος στην 14ετή διακυβέρνηση της χώρας από τους Τόρις, έχει υποσχεθεί ότι θα ακυρώσει το σχέδιο αυτό αν εκλεγεί.

Ο σκιώδης υπουργός Εργασίας των Εργατικών, Στίβεν Κίνοκ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Σούνακ δεν έχει κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσει το ζήτημα.

"Επειδή όλες οι κυβερνητικές προσπάθειες είναι σήμερα επικεντρωμένες στο να απελαθούν στην Ρουάντα μερικές εκατοντάδες άνθρωποι, έχει χαθεί η επαφή με τους χιλιάδες άλλους που διαπλέουν κάθε μέρα τη Μάγχη", αναφέρει ο Κίνοκ σε ανακοίνωσή του.

Οι Εργατικοί έχουν ξεκαθαρίσει ότι αν εκλεγούν θα θεσπίσουν μια Διοίκηση Ασφάλειας των Συνόρων που θα συγκεντρώνει αστυνομικούς, μέλη της υπηρεσίας πληροφοριών και εισαγγελείς, οι οποίοι θα συνεργάζονται με διεθνείς υπηρεσίες για να σταματήσουν την διακίνηση ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

