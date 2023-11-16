Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι μπορεί να συζητήσει με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ «απευθείας» και «αμέσως» σε περίπτωση κρίσης, μετά τη σύνοδό τους στην Καλιφόρνια.

Οι δυο ηγέτες συμφώνησαν να «κρατήσουν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου (αυτού) ανάμεσα στον πρόεδρο Σι και εμένα», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Εκείνος και εγώ συμφωνήσαμε πως ο καθένας από εμάς μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, να καλέσει απευθείας και θα ακουστεί αμέσως», πρόσθεσε ο κ. Μπάιντεν.

Πάντως, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο κ Μπάιντεν ανεφερε πως εξακολουθεί πάντα να θεωρεί τον κινέζο πρόεδρο «δικτάτορα», επαναλαμβάνοντας έναν χαρακτηρισμό που έχει προκαλέσει αγανάκτηση και αντιδράσεις από πλευράς Πεκίνου.

«Είναι δικτάτορας με την έννοια ότι κυβερνά μια χώρα, μια κομμουνιστική χώρα, όπου η μορφή διακυβέρνησης είναι εντελώς διαφορετική από τη δική μας», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Μολαταύτα, χαρακτήρισε «εποικοδομητικές και παραγωγικές» τις συνομιλίες, αναφερόμενος στη συμφωνία για την αποκατάσταση των επαφών υψηλού επιπέδου των στρατών των δυο μεγάλων δυνάμεων και στην κινεζική στράτευση στον αγώνα εναντίον της φαιντανύλης.

«Ολοκλήρωσα αρκετές ώρες συνομιλιών με τον πρόεδρο Σι και θεωρώ πως πρόκειται για τις πιο εποικοδομητικές και παραγωγικές που είχαμε», ανέφερε.

Παράλληλα, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε «συγκρατημένα αισιόδοξος» για το ενδεχόμενο απελευθέρωσης κάπου 240 ομήρων που κρατά η Χαμάς, συμπληρώνοντας ότι ζήτησε από το Ισραήλ να είναι «εξαιρετικά προσεκτικό» στις επιχειρήσεις στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας.

«Δεν θέλω να επεκταθώ διότι δεν γνωρίζω τι έγινε τις τελευταίες ώρες, όμως έχουμε εκτενή συνεργασία από πλευράς Κατάρ», ανέφερε ο κ. Μπάιντεν

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.