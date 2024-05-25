Η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίποινα αν οι δυτικές χώρες χρησιμοποιήσουν παράνομα τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, μετέδωσε σήμερα Σάββατο το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τον Ρώσο υπουργό Οικονομικών Αντον Σιλουάνοφ.

Ο Ρώσος υπουργός σχολίασε τα σχέδια της Ομάδας των Επτά (G7) να χρησιμοποιήσει τα μελλοντικά έσοδα από τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει την Ουκρανία.

Η Ομάδα των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών «πάγωσε» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 300 δισ. δολαρίων λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα τον Φεβρουάριο του 2022.

«Σημειώνουμε πρόοδο στις συζητήσεις μας για πιθανούς τρόπους για να προωθήσουμε τα έκτακτα κέρδη που προκύπτουν από τα ‘’παγωμένα’’ ρωσικά περιουσιακά στοιχεία προς όφελος της Ουκρανίας», ανέφερε η G7 σύμφωνα με το προσχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος το οποίο είδε το Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επιβάλει 13 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τώρα εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει το ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) σε ένα νέο πακέτο κυρώσεων, που απαγορεύει τη μεταφορά του μέσω της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

