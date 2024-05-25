Ο Εργκίν Αταμάν το ζήτησε… Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού βέβαια, είχαν αρχίσει και πριν την δήλωση του προπονητή της ομάδας να αναζητούν τρόπους να σταθούν δίπλα στην ομάδα τους στον αυριανό μεγάλο τελικό της Euroleague.



Οι προσπάθειες αυτές όμως γίνονται και από τους ανθρώπους της πράσινης ΚΑΕ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι υπεύθυνοι του Παναθηναϊκού AKTOR έχουν επαφές με τους υπεύθυνους για να βρεθούν περισσότερα εισιτήρια για οπαδούς που βρίσκονται στο Βερολίνο αλλά και το σημαντικότερο πτήσεις για να φτάσουν στην πόλη.

Όπως αναφέρεται και σε σχετικό πρωινό δημοσίευμα οι φίλοι του Παναθηναϊκού κάνουν και τις δικές τους επαφές για να αποκτήσουν εισιτήρια.Ήδη αρκετοί φίλοι της Φενέρμπαχτσε αλλά και του Ολυμπιακού σπεύδουν να πουλήσουν τα δικά τους εισιτήρια, προκειμένου να μειώσουν το κόστος ενός-ούτως ή άλλως-πολύ ακριβού ταξιδιού.Αρκετοί φίλοι του «τριφυλλιού» είναι ήδη από χθες στο Βερολίνο χωρίς εισιτήριο και κάνουν… δια ζώσης προσπάθειες να βρουν θέση για τον τελικό, ενώ χιλιάδες ακόμη αναμένονται από την Ελλάδα και άλλες χώρες στη γερμανική μεγαλούπολη, είτε έχοντας ήδη κάνει τα κουμάντα τους για εισιτήριο, είτε με την ελπίδα να βρουν εδώ.Μεγαλύτερη δυσκολία όμως από την εύρεση ενός εισιτηρίου, εντοπίζεται με τον τρόπο μετακίνησης στο Βερολίνο από την Ελλάδα. Οι πτήσεις όλες είναι κλεισμένες ή πανάκριβες (ακόμη και κοντά στα 1.000 ευρώ τα αεροπορικά!), με τους φιλάθλους να αναζητούν πτήσεις για κοντινές πόλεις ώστε να κάνουν το ταξίδι μέσω άλλης «στάσης» στο Βερολίνο, ενώ κάποιοι αμέσως μετά τον τελικό αποφάσισαν να ξεκινήσουν οδικώς από την Ελλάδα (η διαδρομή είναι περίπου 25 ώρες συνολικά, χωρίς στάση)!Από τον Παναθηναϊκό τονίζουν ότι καταβάλουν προσπάθειες για να ναυλωθούν τσάρτερ για να πετάξουν οι οπαδοί της ομάδας.Εκτιμήσεις για το πόσος επιπλέον κόσμος θα βρίσκεται στο πλευρό του Παναθηναϊκού δεν μπορούν να γίνουν. Όλα δείχνουν πως οι πιο… απαισιόδοξες προβλέψεις μιλούν για 7-8 χιλιάδες φίλους του εξάστερου στην Uber Arena την Κυριακή.

