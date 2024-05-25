Οι διαπραγματεύσεις με διαμεσολάβηση ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα, δήλωσε σήμερα αρμόδιος αξιωματούχος.

Η απόφαση για την επανέναρξη των συνομιλιών, είπε η πηγή που αρνήθηκε να κατονομαστεί ή να αναφερθεί η εθνικότητά της λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ελήφθη μετά τη συνάντηση που είχαν ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ με τον επικεφαλής της αμερικανικής CIA και τον πρωθυπουργό του Κατάρ, ο οποίος είναι διαμεσολαβητής.

«Στο τέλος της συνάντησης αποφασίστηκε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με βάση τις νέες προτάσεις υπό τους διαμεσολαβητές Αίγυπτο και Κατάρ και με ενεργό αμερικανική ανάμειξη», είπε η πηγή.

Οι προσπάθειες να επιτευχθεί η απελευθέρωση περισσοτέρων από 120 ομήρων που απήχθησαν στη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, εντός του πλαισίου μιας συμφωνίας εκεχειρίας, έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει.

Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν μπορεί να δεχτεί το αίτημα της Χαμάς για τερματισμό του πολέμου ενώ οι Παλαιστίνιοι θέλουν να απελευθερώσει το Ισραήλ τους Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.