Έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο διεξαγωγής του τελικού του Conference League στην OPAP Arena μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φιορεντίνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας και με απόφαση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, απαγορεύεται κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση και κάθε είδους πορεία (πεζή, μηχανοκίνητη κ.λπ) από τις 6π.μ της 29ης Απριλίου έως στις 6πμ της 30ης Απριλίου σε όλο τοn νομό Αττικής.

Εξαιρούνται τα νησιά του Αργοσαρωνικού και περιοχές στις οποίες έχει προγραμματιστεί η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων- εκδηλώσεων σχετικές με την εν λόγω διοργάνωση καθώς και προκαθορισμένα σημεία συγκεντρώσεων φιλάθλων, όπως:

στο Σ.Ε.Φ. στον Πειραιά,

στο Ο.Α.Κ.Α. (πάρκινγκ 5) στο Μαρούσι,

Σταθμοί ΗΣΑΠ «Θησείο» και «Ειρήνη» στην Αθήνα,

Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (Πλατεία Κοτζιά) στην Αθήνα,

Πλατεία Ζακλίν ντε Ρομιγί (Θησείο) στην Αθήνα,

Πλατεία Κοραή, Πλατεία Παπανικολή (Μαρίνα Ζέας) και Πλατεία «Γεωργίου Γεννηματά» (Καμίνια, Πεζόδρομος Αμοργού και Αγ. Ελευθερίου) στον Πειραιά.

«Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και επαπειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, τόσο στις περιοχές πραγματοποίησης εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων συναφών με τον εν λόγω αγώνα, όσο και στις υπόλοιπες περιοχές του Νομού Αττικής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

