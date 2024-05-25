Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την απώλεια του σερ Τζον Μπόρντμαν η οποία εξήρε το έργο του εκλιπόντος αρχαιολόγου, χαρακτηρίζοντας ως ορόσημο τις ανασκαφές στο Εμπορειό της Χίου και το πέρασμά του από τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή της Αθήνας.

Η δήλωση της υπουργού Πολιτισμού:

"Ο σερ Τζον Μπόρντμαν υπήρξε εξέχων αρχαιολόγος και ιστορικός της Τέχνης, με διακριτή, διαρκή και σημαντικότατη προσφορά στις ελληνικές κλασικές σπουδές.



Στη μακρά πορεία του, που υπερβαίνει τις επτά δεκαετίες, συνδύασε γόνιμα την ανασκαφική έρευνα με την πανεπιστημιακή διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου διάπλασε γενιές ολόκληρες αρχαιολόγων. Το συγγραφικό του έργο συγκροτείται από δεκάδες μονογραφίες και εκατοντάδες άρθρα και συμβολές σε συλλογικούς τόμους, πλήθος εκ των οποίων αφορά στη σπουδή της ελληνικής αρχαιολογίας και ιστορίας.

Σπουδαία ορόσημα της ενασχόλησής του με την κλασική Ελλάδα υπήρξαν, αναμφίβολα, οι ανασκαφές που πραγματοποίησε στο Εμπορειό της Χίου και το πέρασμά του από τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή της Αθήνας. Αποθησαυρίζω μόνο τη συστηματική συμβολή του στην ελληνική αγγειογραφία και τη μελέτη της αρχαϊκής και κλασικής κεραμικής. Πάνω, από όλα ο σερ Τζον Μπόρντμαν υπήρξε ένα ανήσυχο πνεύμα, που δεν έπαψε να μελετά και να εργάζεται σχεδόν έως το τέλος του, και επέμενε, λόγω και έργω, στην ανάδειξη της κλασικής κληρονομιάς και τη διάχυσή της αρχαιολογικής γνώσης, με τρόπο εύληπτο, αλλά βαθύ, σε όλο και ευρύτερα κοινά. Είχα την πραγματική τύχη να τον συναντήσω πολλές φορές στη Χίο και να παρακολουθήσω τον εμβριθή και διαυγή αρχαιολογικό του λόγο.

Στην οικογένειά του, τους φίλους του και τους μαθητές του απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια".

Πηγή: skai.gr

