Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δύο νεαροί διέρρηξαν σπίτι τα ξημερώματα στο Βόλο – Διέφυγαν με πατίνια

Οι διαρρήκτες έφθασαν στο σημείο με πατίνια και αφού σκαρφάλωσαν στον πρώτο όροφο, μπούκαραν στο σπίτι σπάζοντας την μπαλκονόπορτα

Πατίνι

Στη διάρρηξη ενός τριώροφου σπιτιού στην περιοχή του Οξυγόνου στον Βόλο, προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου δύο νεαροί δράστες. Οι διαρρήκτες έφθασαν στο σημείο με πατίνια και αφού σκαρφάλωσαν στον πρώτο όροφο, μπούκαραν στο σπίτι σπάζοντας την μπαλκονόπορτα.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αντιλήφθηκε το περιστατικό και τους ανάγκασε να τραπούν σε φυγή όταν τον αντίκρισαν μπροστά τους. Οι δύο δράστες διέφυγαν με πατίνια, όπως μαρτυρά το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στα χέρια της η Αστυνομία.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό τους.

Πηγή: thenewspaper.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: διαρρήκτες Βόλος Πατίνι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark