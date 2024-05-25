Στη διάρρηξη ενός τριώροφου σπιτιού στην περιοχή του Οξυγόνου στον Βόλο, προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου δύο νεαροί δράστες. Οι διαρρήκτες έφθασαν στο σημείο με πατίνια και αφού σκαρφάλωσαν στον πρώτο όροφο, μπούκαραν στο σπίτι σπάζοντας την μπαλκονόπορτα.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αντιλήφθηκε το περιστατικό και τους ανάγκασε να τραπούν σε φυγή όταν τον αντίκρισαν μπροστά τους. Οι δύο δράστες διέφυγαν με πατίνια, όπως μαρτυρά το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στα χέρια της η Αστυνομία.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό τους.

