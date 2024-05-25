Την ατάκα τη φύλαγε για μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου ο Αταμάν, σε δηλώσεις του στην κάμερα της NOVA. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, λίγο-πολύ, δεσμεύτηκε για την κατάκτηση του τροπαίου της Ευρωλίγκας από την ομάδα θέτοντας μια προϋπόθεση… Η UBER ARENA να θυμίσει ΟΑΚΑ και οι παίκτες του να παίξουν όπως παίζουν σε αυτό.



«Είμαι σίγουρος ότι αύριο θα πάρουμε το τρόπαιο για τους οπαδούς μας», ανέφερε αρχικά και συνέχισε: «Αύριο περιμένουμε να είναι εδώ 10.000 οπαδοί μας. Αν παίξουμε όπως παίζουμε και στο ΟΑΚΑ και οι 10.000 οπαδοί μας δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα που δημιουργούν στο ΟΑΚΑ τότε θα νικήσουμε σίγουρα. Δεν ήρθαμε εδώ για τη συμμετοχή, είμαστε εδώ για να πάρουμε τον τελικό» ανέφερε, καταλήγοντας ότι το κλαμπ και ο κόσμος του το αξίζουν με το παραπάνω αυτό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.