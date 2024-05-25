Στο περιθώριο του συνεδρίου του Economist και της ΓΣΕΒΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε με τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ.

Η συνάντηση των δύο ανδρών έγινε σε εγκάρδιο κλίμα και αντάλλαξαν απόψεις για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και για τις επικείμενες ευρωεκλογές ως προς τους νέους συσχετισμούς που θα προκύψουν στα όργανα των ευρωπαϊκών θεσμών.

Πηγή: skai.gr

