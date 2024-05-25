Νέα εφαρμογή με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που θα αφορά στους τουρίστες και θα παρουσιαστεί σε περίπου μια εβδομάδα σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού και την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στο πλαίσιο πάνελ του Economist με θέμα «Στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης-Νέα εργαλεία, νέες δυνατότητες».

Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μέσα στις εξελίξεις αναφέροντας ότι «αυτό που έκανε ο πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή, (σ.σ. είναι ότι) δημιούργησε μια επιτροπή ειδικών επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου να τον συμβουλέψει να χαράξει αυτήν την προοπτική για το επόμενο διάστημα». Όπως επεσήμανε ο κ. Παπαστεργίου «λένε ότι για να μπορέσουμε να περπατήσουμε τον δρόμο της τεχνητής νοημοσύνης χρειαζόμαστε δεδομένα, υποδομές και ανθρώπους. Δεδομένα υπάρχουν και δημιουργούνται, υποδομές υπάρχουν χάρη στον ΔΑΙΔΑΛΟ, τον υπερυπολογιστή έρχεται να μπει στην ελίτ των ευρωπαϊκών χωρών που διαθέτουν υποδομές. Και στο κομμάτι των ανθρώπων η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει καθώς ένα σημαντικό κομμάτι των επιστημόνων στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν τελειώσει ελληνικά πανεπιστήμια ή έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο υπουργός «αυτήν την τεράστια επανάσταση μπορούμε να τη φέρουμε στα μέτρα της Ελλάδας, η Ελλάδα μπορεί να είναι πρωταγωνίστρια». Όσον αφορά στα ψηφιακά εργαλεία και τη στήριξη στις μικρομεσαίες, ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι υπάρχει στήριξη και έχουν ήδη δοθεί χρηματοδότηση (voucher) σε επιχειρήσεις στον πρώτο κύκλο του προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και ανοίγει νέος κύκλος και για ατομικές επιχειρήσεις. Όπως χαρακτηριστικά είπε «θέλει συνεργασία αλλά όχι να φοβηθούμε τις προκλήσεις, μπορούμε να πετύχουμε».

Από την πλευρά του, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης επεσήμανε ότι «αν μπει την τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία η ανάπτυξη μπορεί να διπλασιαστεί, για την χώρα μας μέχρι και 180 δις παραπάνω ΑΕΠ υπολογίζεται μέχρι το 2035 εάν εισάγουμε με ταχύτητα και χωρίς χρονοτριβή την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στον παραγωγικό και οικονομικό ιστό της χώρας μας» προσθέτοντας ότι «η πρόκληση είναι μπροστά μας». Για επιτακτική ανάγκη εισαγωγής και αξιοποίησης των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και στην διαδικασία των ελέγχων έκανε λόγο ο κ. Θεοχάρης καθώς όπως είπε «η στόχευση μπορεί να βελτιωθεί θεαματικά, μπορεί να γίνει με έναν στοχευμένο και συντονισμένο τρόπο για να μπορέσει να βελτιώσει η ΑΑΔΕ την αποτελεσματικότητα της». Παράλληλα, τόνισε και την αναγκαιότητα εκπαίδευσης εισαγωγής της τεχνητής νοημοσύνης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητά τους.

Για ευκαιρίες και δυνατότητες που έχει η ενσωμάτωση εργαλείων και υπηρεσιών της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία και στην καθημερινότητα έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης. Ταυτόχρονα μίλησε για απόκλιση μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων με τις ευρωπαϊκές, αλλά και στους ευρωπαϊκού δείκτες. «Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να γίνει μια καθημερινότητα για τον μεγαλύτερο δυνατό όγκο των επιχειρήσεων» σημείωσε λέγοντας ότι «όλα αυτά προϋποθέτουν μια συνεκτική και πλήρη πολιτική και στρατηγική. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο μια τεράστια τεχνολογική πρόοδος αλλά και κοινωνική πρόκληση, πρέπει να έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, πρέπει σε αυτή τη νέα εποχή ως πολιτικό σύστημα να μπορούν οι περισσότεροι να ακολουθήσουν αυτή τη νέα δυναμική και τις δυνατότητες που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι ένα εθνικό στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί».

Αναφερόμενος στο θέμα ο Juergen Siebel, εκτελεστικός διευθυντής, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) τόνισε ότι «παρακολουθούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επανάσταση και επηρεάζει την αγορά της εργασίας». Έκανε λόγο μάλιστα ότι για ανάγκη εκπαίδευσης του πληθυσμού καθώς «αν αυτές οι πρωτοβουλίες υλοποιηθούν το 85% μεχρι το 2030 πρέπει να έχει αποκτήσει ψηφιακές δεξιότητες. Υπάρχει ζήτημα έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη και πρέπει να το καλύψουμε. Στην Ελλάδα, πάνω από 2 εκατ. Έλληνες πρέπει να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες» για αυτό και όπως είπε χαρακτηριστικά «χρειάζεται μια επανάσταση στην εκπαίδευση».

Για επανάσταση που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη έκανε λόγο και ο Παναγιώτης Ματζαπετάκης, επικεφαλής, Retail Business Banking, Eurobank. «Η εφαρμογή στον τραπεζικό χώρο είναι σε όλο το εύρος της λειτουργίας μας. Εμείς σαν τράπεζα στοχεύουμε στην επόμενη μέρα με τον άνθρωπο όμως να οδηγεί την τράπεζα στην επόμενη μέρα».

Ο Δημήτρης Τσίγκος, διευθύνων σύμβουλος, StartTech Ventures τόνισε ότι χρειάζεται προσοχή στις μεσσιανικές προσδοκίες που δημιουργούνται από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. «Σήμερα η πληροφορική έχει δημιουργήσει μια τεκτονική αλλαγή η οποια επιτρέπει σε οποιαδήποτε επιχείρηση σε οποιονδήποτε κλάδο σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή με πολύ λίγο κεφάλαιο να είναι ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά». Καταλήγοντας επεσήμανε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα επιμελητήριο πληροφορικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

