Πρώτη θέση για Ελλάδα στην εκλογή του Συμβουλίου Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

Θανάσης Γκαβός Λονδίνο

Την τιμητική πρώτη θέση κατέλαβε η Ελλάδα στη σημερινή ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας σύνθεσης του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) στην Κατηγορία Α'.

Με 146 ψήφους επί συνόλου 166 χωρών η χώρας μας ισοψήφισε με Ιταλία και Ιαπωνία.

Λόγο για «εξαιρετικά σημαντική επιτυχία» έκανε ο υπουργός Ναυτιλίας Χρήστος Στυλιανίδης που τις προηγούμενες ημέρες βρισκόταν στην έδρα του Οργανισμού στο Λονδίνο πραγματοποιώντας διαδοχικές επαφές με αξιωματούχους άλλων χωρών προωθώντας την ελληνική υποψηφιότητα.

«Επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο την εμπιστοσύνη και αξιοπιστία της Ελλάδας στον ΙΜΟ και στη διεθνή ναυτιλία», έγραψε στο Χ ο υπουργός.

Η ψηφοφορία έγινε το πρωί της Παρασκευής στο πλαίσιο της 33ης συνόδου της Συνέλευσης του ΙΜΟ.

Το Συμβούλιο, που αποτελείται από 40 χώρες χωρισμένες σε τρεις κατηγορίες, είναι το εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού, με ευθύνη την εποπτεία του έργου του ΙΜΟ. Οι εκλογές γίνονται κάθε δύο χρόνια.

Οι υποψήφιες χώρες για τις δέκα θέσεις της Κατηγορίας Α' ήταν έντεκα. Εκτός έμεινε εν τέλει η Ρωσία με 80 ψήφους, μετά από μία προεκλογική «εκστρατεία» με ιδιαίτερες ισορροπίες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

