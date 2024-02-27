Μία από τις μεγαλύτερες ποινικές δίκες στην ολλανδική ιστορία ολοκληρώθηκε σήμερα με τον βασικό κατηγορούμενο, Ριντουάν Ταγκί (Ridouan Taghi), να καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη για μια σειρά φόνων από συμμορίες.

Dutch mega trial ends in life sentence for gang leader Ridouan Taghi https://t.co/VJNt8db9bz pic.twitter.com/YOilNpIrrx February 27, 2024

Ο Taghi, 46 ετών, θεωρείται ο εγκέφαλος ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών της Ολλανδίας και πριν από την έκδοσή του το 2019 από το Ντουμπάι - ηταν ο πιο καταζητούμενος άνδρας της Ολλανδίας.

Βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί με πανοπλίες, κράνη και μάσκες, περιπολούσαν στους δρόμους γύρω από το δικαστήριο, ενώ κατά τη διάρκεια της δίκης και της προπαρασκευαστικής της φάσης σκοτώθηκαν πολλά άτομα που συνδέονταν με την υπόθεση.

Ποιος είναι ο Taghi

Στη δίκη που διήρκεσε περίπου έξι χρόνια, ο Taghi και άλλοι 16 άνδρες κατηγορήθηκαν για έξι φόνους, τέσσερις απόπειρες δολοφονίας και την προετοιμασία πολλών άλλων επιθέσεων.

Ο 46χρονος σήμερα Taghi ήταν ο αρχηγός καρτέλ κοκαΐνης και μίας «καλολαδωμένης μηχανής φόνων» με έναν απλό κανόνα: «Αν μιλήσεις, πεθαίνεις».

Ανέβηκε στις… τάξεις της μαφίας για να γίνει αφεντικό των καρτέλ, μεταφέροντας ποσότητες – ρεκόρ κοκαΐνης στα λιμάνια της Ευρώπης.

«Αποφάσιζε ποιος θα σκοτωθεί και κανείς δεν γλίτωνε», είπε ο πρόεδρος του δικαστηρίου. «Το μέγεθος του πόνου που προκάλεσε ο Taghi στα θύματα και στα αγαπημένα τους πρόσωπα είναι σχεδόν αδιανόητος».

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Taghi χρησιμοποίησε επίσης ακραία βία για να εκφοβίσει εχθρούς και πιθανούς πληροφοριοδότες της αστυνομίας.

Με πληροφορίες από Reuters, Daily Mail



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.