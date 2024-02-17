Η Ρωσία επιβεβαίωσε σήμερα το βράδυ ότι πήρε τον «απόλυτο έλεγχο» της πόλης Αβντιίβκα στην ανατολική Ουκρανία μετά την απόσυρση των δυνάμεων του ουκρανικού στρατού από αυτή τη βιομηχανική πόλη, επίκεντρο σφοδρών μαχών τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ο υπουργός Σεργκέι Σόιγκου ενημέρωσε σήμερα τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο για την κατάληψη αυτής της πόλης που ήταν «ένας ισχυρός αμυντικός κόμβος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων».

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις πρώτες πρωινές ώρες την Αβντιίβκα, παραχωρώντας στη Ρωσία τη μεγαλύτερη —κυρίως συμβολική— νίκη της στα πεδία των μαχών έπειτα από την αποτυχία της αντεπίθεσης του που εξαπολύθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

