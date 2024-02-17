Κατάρ: Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για μία συμφωνία στο μεσανατολικό

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για μια κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας «δεν ήταν πολύ ελπιδοφόρες τις τελευταίες ημέρες», παραδέχθηκε σήμερα από το Μόναχο ο πρωθυπουργός του Κατάρ.

«Παραμένουμε πάντα αισιόδοξοι. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πλησιάσουμε» σε μια συμφωνία, τόνισε ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ- Θάνι, η χώρα του οποίου μεσολαβεί τους τελευταίους μήνες, μαζί με τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο για να τερματιστούν οι μάχες.

Ο ίδιος είπε ότι δεν μπορεί να υπεισέλθει στις λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων, αλλά όπως και με τις προηγούμενες συμφωνίες υπήρχαν δύο στοιχεία, οι ανθρωπιστικές συνθήκες στη Λωρίδα της Γάζας και ο αριθμός των Παλαιστινίων που θα αποφυλακιστούν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων που κρατά η Χαμάς.

«Πιστεύω ότι σε αυτή τη συμφωνία μιλάμε για μια μεγαλύτερη κλίμακα και εξακολουθούμε να βλέπουμε κάποιες δυσκολίες στο ανθρωπιστικό μέρος αυτών των διαπραγματεύσεων», είπε.

Πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι αν οι διαπραγματεύσεις για το ανθρωπιστικό πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας προχωρήσουν, τότε το εμπόδιο για τον αριθμό των ανθρώπων που θα αφεθούν ελεύθεροι και από τις δύο πλευρές θα αρθεί τελικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

