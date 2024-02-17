Λαζαρινί: Το Ισραήλ ηγείται μιας ενορχηστρωμένης εκστρατείας με στόχο την καταστροφή της UNRWA

Το Ισραήλ ηγείται μιας ενορχηστρωμένης εκστρατείας με στόχο την καταστροφή της UNRWA, δήλωσε ο επικεφαλής αυτής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε σήμερα.

«Σήμερα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια εκτεταμένη και συντονισμένη εκστρατεία υπό την ηγεσία του Ισραήλ, η οποία στοχεύει να καταστρέψει την UNRWA», δήλωσε ο Φιλίπ Λαζαρινί στον ελβετικό όμιλο εφημερίδων Tamedia, λέγοντας ότι πιστεύει ότι το αίτημα του Ισραήλ να παραιτηθεί ο ίδιος εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο.

«Αυτός είναι ένας μακροπρόθεσμος πολιτικός στόχος, γιατί πιστεύουν ότι αν καταργηθεί η υπηρεσία, το ζήτημα του καθεστώτος των Παλαιστινίων προσφύγων θα επιλυθεί διά παντός, και μαζί του, το δικαίωμα της επιστροφής. Υπάρχει ένας πολύ ευρύτερος πολιτικός στόχος πίσω από αυτή την ιστορία», πρόσθεσε.

Η UNRWA, που δημιουργήθηκε το 1949 για την βοήθεια των Παλαιστινίων προσφύγων είναι ο βασικός οργανισμός ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, που βιώνει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση λόγω του πολέμου που προκλήθηκε από την επίθεση της Χαμάς. Το Ισραήλ πρόσφατα κατηγόρησε την UNRWA ότι είχε 12 εργαζομένους, από τους 13.000 που μετρά στη Λωρίδα της Γάζας, που είχαν εμπλακεί στην επίθεση της Χαμάς. Εσωτερική έρευνα του ΟΗΕ είναι σε εξέλιξη αναφορικά με τους εργαζομένους που κατηγορούνται από το Ισραήλ, από την οποία έχει εξαιρεθεί η UNRWA, και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες διόρισε ανεξάρτητη επιτροπή για να αξιολογήσει την «ουδετερότητα» της υπηρεσίας. Στον απόηχο των ισραηλινών κατηγοριών χώρες βασικοί δωρητές ανέστειλαν τη χρηματοδότησή τους στην υπηρεσία.

«Απλώς δείτε τον αριθμό των ενεργειών που έχει κάνει το Ισραήλ κατά της UNRWA», είπε ο Λαζαρινί, αναφερόμενος στην εντολή που δόθηκε στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο ισραηλινό λιμάνι Ασντόντ «να σταματήσουν να ξεφορτώνουν ορισμένες παραδόσεις τροφίμων για την UNRWA».

Σύμφωνα με τον Λαζαρινί, περισσότερες από 150 εγκαταστάσεις της UNWRA έχουν πληγεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας πριν από περισσότερους από τέσσερις μήνες.

Το Ισραήλ ζήτησε από τον Λαζαρίνι να παραιτηθεί αφού ισραηλινές αρχές υποστήριξαν ότι μια από τις σήραγγες που χρησιμοποιούσε η Χαμάς αποκαλύφθηκε κάτω από τα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας στη Γάζα.

Ο Λαζαρινί εξήγησε ότι η σήραγγα ήταν 20 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης και ότι η UNRWA, ως ανθρωπιστική οργάνωση, δεν είχε κανέναν τρόπο να ανακαλύψει την ύπαρξη μιας εγκατάστασης σε τέτοιο βάθος.

Η κριτική του Ισραήλ «δεν απευθύνεται σε εμένα προσωπικά αλλά σε ολόκληρη την οργάνωση. Αυτές οι εκκλήσεις για την παραίτησή μου είναι μέρος μιας εκστρατείας για την καταστροφή της UNRWA», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κονδύλια ύψους περίπου 438 εκατομμυρίων δολαρίων - περισσότερα από τα μισά από τα αναμενόμενα έσοδα για το 2024 - έχουν παγώσει.

«Αν όλες οι χώρες συνεχίσουν την αναστολή πληρωμών, τότε η χρηματοδότηση της UNRWA θα βρεθεί γρήγορα σε σοβαρό κίνδυνο», προειδοποίησε.

«Από τον Μάρτιο και μετά, οι δαπάνες θα υπερβαίνουν τα έσοδα. Και χωρίς νέους δωρητές, η UNRWA θα αναγκαστεί να σταματήσει τη λειτουργία της τον Απρίλιο», συμπλήρωσε.

Διευκρίνισε ότι αυτό ισχύει για τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη Δυτική Όχθη, τη Συρία, την Ιορδανία και τον Λίβανο.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε ότι έχει συναντήσει με δωρητές και ότι ορισμένοι από αυτούς είναι «έτοιμοι να ξανασκεφτούν την απόφασή τους». Διευκρίνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταβάλει εκ νέου τη συνεισφορά της ύψους περίπου 82 εκατ. ευρώ από τον Μάρτιο.

