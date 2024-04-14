Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στην Ιστιαία - Έγινε αισθητός και στην Αττική

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 Ρίχτερ με επίκεντρο την περιοχή της Ιστιαίας στην Εύβοια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής με τον σεισμό να γίνεται αισθητός και στην Αττική.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός σημειώθηκε στις 5:02 τα ξημερώματα και είχε επίκεντρο 3χλμ. ανατολικά των Βασιλικών της Ιστιαίας με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 15χλμ.

Η περιοχή δονείται από σεισμούς από χθες Σάββατο οπότε και σημειώθηκαν αρκετές σεισμικές δονήσεις με μεγαλύτερη αυτή των 4,5 Ρίχτερ στις 5:23 τα ξημερώνατα ενώ το απόγευμα σημειώθηκε σεισμός 4,2 Ρίχτερ.

Πηγή: skai.gr

