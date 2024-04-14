Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι οποιαδήποτε απειλή προερχόμενη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ θα λάβει αμοιβαία απάντηση από την Τεχεράνη, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση λίγες ώρες μετά την εκδήλωση της ιρανικής επίθεσης κατά του Ισραήλ.

«Οποιαδήποτε απειλή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς προερχόμενη από οποιαδήποτε χώρα θα έχει ως αποτέλεσμα αναλογική και αμοιβαία απάντηση του Ιράν προς την προέλευση της απειλής», προειδοποιούν στην ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

