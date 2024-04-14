Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν με drones και πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του.

Ο κ. Νετανιάχου μίλησε με τον αμερικανό πρόεδρο κατόπιν έκτακτης συνεδρίασης της κυβέρνησης πολέμου του Ισραήλ.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη συνδιάλεξη, αναγγέλλοντας πως θα δώσει στη δημοσιότητα δελτίο Τύπου γι’ αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

