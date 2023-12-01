Ο Weeknd βοηθά στην αντιμετώπιση της κρίσης στη Γάζα με 4 εκατομμύρια γεύματα

Ο Weeknd συνεισφέρει στις προσπάθειες αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Ως Πρέσβης Καλής Θελήσεως του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (WFP), ο πολυπλατινένιος καλλιτέχνης διαθέτει 2,5 εκατομμύρια δολάρια από το Ταμείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας, XO Humanitarian Fund, για την κάλυψη επισιτιστικών αναγκών στη Γάζα για τις οποίες έχει προειδοποιήσει το WFP.

Από τη δωρεά, που ισοδυναμεί με τέσσερα εκατομμύρια γεύματα έκτακτης ανάγκης, θα χρηματοδητεθεί η εξασφάλιση δεμάτων τροφίμων 820 μετρικών τόνων, με τα οποία μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες σίτισης περισσότερων από 173.000 Παλαιστινίων για δύο εβδομάδες, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ.

Από τις 7 Οκτωβρίου, το WFP έχει παράσχει επισιτιστική βοήθεια σε περισσότερους από 764.000 Παλαιστίνιους σε συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους και άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ. Χάρη στις προσπάθειες του WFP φορτηγά μετέφεραν φρέσκο ψωμί, μπάρες με χουρμάδες, κονσέρβες, αλεύρια, ζυμαρικά, σάλτσες ντομάτας και λάδι— σε δυσπρόσιτες περιοχές που ήταν προηγουμένως αδύνατον να προσεγγιστούν.

Ο Abel "The Weeknd" Tesfaye, που διορίστηκε Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως τον Οκτώβριο του 2021, έχει υποστηρίξει ενεργά την παγκόσμια αποστολή του WFP, την αντιμετώπιση της πείνας και της διατροφικής ανασφάλειας μέσω προσωπικών δωρεών ύψους 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων και μέσω του XO Humanitarian Fund που ίδρυσε σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ.

Το Ταμείο, το οποίο έχει συγκεντρώσει 5 εκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα, διέθεσε 2,5 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη επείγουσας επισιτιστικής βοήθειας σε γυναίκες και παιδιά στην Αιθιοπία και τώρα θα προσφέρει 2,5 εκ. δολάρια στη Γάζα.

Το 2024, ο Tesfaye δεσμεύτηκε να προσφέρει ένα δολάριο από κάθε αντίτιμο εισιτηρίου συναυλίας του στο πλαίσιο της

