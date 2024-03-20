Η Ρωσία ανακοίνωσε νέα εδαφικά κέρδη στην Ουκρανία

Η Μόσχα διαβεβαίωσε χθες Τρίτη πως ο στρατός της κυρίευσε ακόμη ένα ουκρανικό χωριό στο Ντονμπάς, το βασικό μέτωπο του πολέμου, ωστόσο ταυτόχρονα ανακοίνωσε νέα εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων από την περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, εξαιτίας των ουκρανικών βομβαρδισμών και των χερσαίων εισβολών ρώσων παραστρατιωτικών που πολεμούν στις τάξεις των δυνάμεων της Ουκρανίας, τους οποίους ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποκαλεί «προδότες».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως καταλήφθηκε το χωριό Ορλίβκα, όχι μακριά από τη σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένη βιομηχανική πόλη Αβντιίβκα, ουκρανικό οχυρό που έπεσε στα χέρια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων πριν από έναν μήνα και πλέον.

Η προέλαση «βελτίωσε την κατάσταση κατά μήκος της γραμμής του μετώπου», διαβεβαίωσε.

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο νωρίτερα ανέφερε πως απωθήθηκαν ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή όπου βρίσκεται η κοινότητα αυτά, ωστόσο χάρτες που ενημερώνονται από παρατηρητές προσκείμενους στο Κίεβο μοιάζουν να επιβεβαιώνουν τη μετακίνηση της γραμμής του μετώπου.

Δυτικοί αναλυτές αποδίδουν εν μέρει τη ρωσική προέλαση στις ελλείψεις πυρομαχικών και εμπειροπόλεμου προσωπικού.

Ωστόσο, ο περιφερειάρχης της Μπιέλγκοροντ διέταξε την εσπευσμένη απομάκρυνση 9.000 παιδιών.

Η ομώνυμη πόλη και η περιφέρεια αυτή, απέναντι στην ουκρανική πόλη Χαρκίβ, υφίσταται το τελευταίο διάστημα συνεχείς βομβαρδισμούς από ουκρανικά στρατεύματα και επιθέσεις από ρώσους παραστρατιωτικούς που πολεμούν για το Κίεβο. Εντάθηκαν τις ημέρες των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία.

Από την περασμένη εβδομάδα, 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν στην περιφέρεια, δήλωσε ο Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του κυβερνώντος κόμματος («Ενωμένη Ρωσία») στη Μόσχα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το πρωί, πρόσθεσε.

Ήδη από πέρυσι, οι ρωσικές αρχές απομάκρυναν μαζικά κατοίκους.

Την Παρασκευή, 1.200 παιδιά μεταφέρθηκαν από την Μπιέλγκοροντ σε άλλες περιοχές της Ρωσίας.

Ο ρώσος πρόεδρος Πούτιν μετά την εκλογική του νίκη δεν απέκλεισε να δημιουργηθεί «ουδέτερη ζώνη» στα σύνορα για την αποτροπή βομβαρδισμών και επιθέσεων. Στο Κίεβο, η δήλωση αυτή εκλαμβάνεται ως αναγγελία κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων.

Η Χαρκίβ (Χάρκαφ στα ρωσικά, γνωστή επίσης ως Χάρκοβο) έχουν γίνει προσπάθειες να καταληφθεί από τα ρωσικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια του πολέμου, όμως αποκρούστηκαν. Η δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη υφίσταται σχεδόν καθημερινά ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Ο πρόεδρος Πούτιν, αναφερόμενος στους ρώσους «προδότες» που εξαπολύουν επιθέσεις στη χώρα, απαίτησε απευθυνόμενος στο προσωπικό της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας FSB να καταδιωχθούν. «Θα τους τιμωρήσουμε χωρίς χρονικό περιορισμό, όπου κι αν είναι», διεμήνυσε, προσθέτοντας πως η Ρωσία δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτούς που διαπράττουν επιθέσεις εναντίον της χώρας τους.

Κατηγόρησε ομάδες «δολιοφθορέων» και «τρομοκρατών», μισθοφόρων και άλλων πως προσπάθησαν να προκαλέσουν προβλήματα στις εκλογές.

Γενικότερα, η Ρωσία αντιμετωπίζει «ισχυρό και επικίνδυνο αντίπαλο, που έχει ευρύ φάσμα πληροφόρησης, τεχνικών και οικονομικών πόρων στο οπλοστάσιό του».

Η Μόσχα εξάλλου έχει υποστεί ήττες εξαιτίας ασύμμετρων απειλών στη θάλασσα. Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας έχει περιοριστεί στο ανατολικό τμήμα του τομέα ευθύνης του, εξαιτίας αλλεπάλληλων ουκρανικών επιθέσεων. Μολονότι η Ουκρανία δεν διαθέτει από το αρχικό στάδιο της σύρραξης ναυτικό, λέει πως έχει βυθίσει ή προκαλέσει ζημιές σε 26 πλοία του στόλου της Μαύρης Θάλασσας —σχεδόν το ένα τρίτο της δύναμής του— με πυραύλους, εναέρια και θαλάσσια τηλεκατευθυνόμενα οχήματα φορτωμένα με μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών υλών.

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν πως ο ναύαρχος Αλεξάντερ Μαϊσέεφ, 62 ετών, ονομάστηκε νέος αρχηγός του ρωσικού γενικού επιτελείου ναυτικού. Πάντως, στον ιστότοπο του ρωσικού υπουργείου Άμυνας εξακολουθεί να αναφέρεται πως επικεφαλής του είναι ο ναύαρχος Νικολάι Γεβμόναφ. Σε κάθε περίπτωση, ο ναύαρχος Μαϊσέεφ συνόδευσε τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σαϊγκού στην επιθεώρηση του στόλου της Μαύρης Θάλασσας στην προσαρτημένη Κριμαία. Ο υπουργός έδωσε διαταγές στους αξιωματικούς να εντείνουν την εκπαίδευση για την αντιμετώπιση ουκρανικών drones.

Τον Φεβρουάριο, ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο διοικητής του στόλου Βίκταρ Σακαλόφ αντικαταστάθηκε.

Στο Κίεβο, αργά το βράδυ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας μετά τις υποσχέσεις για τις παραδόσεις νέας στρατιωτικής βοήθειας έπειτα από τη συνεδρίαση της λεγόμενης ομάδας επαφής στην αμερικανική αεροπορική βάση Ράμσταϊν, στη Γερμανία. Θα φθάσουν νέα πακέτα, ειδικά «πυρομαχικών για το πυροβολικό», που πλέον λείπουν, διαβεβαίωσε στο διάγγελμά του. Ευχαρίστησε ειδικά τη Γερμανία, που υποσχέθηκε πακέτο εξοπλισμών με αξία 500 εκατ. ευρώ.

Δίνει έμφαση στην αντιαεροπορική άμυνα, τον εξοπλισμό ηλεκτρονικού πολέμου και στα drones, διευκρίνισε. Εξήρε ακόμη τις χώρες που εντάχθηκαν ή υποστηρίζουν την πρωτοβουλία της Τσεχίας για την αγορά πυρομαχικών, ειδικά για το πυροβολικό, από κράτη εκτός Ευρώπης. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε να επιταχυνθεί η διαδικασία της παράδοσης μαχητικών F-16 στην ουκρανική πολεμική αεροπορία «όσο περισσότερο είναι δυνατόν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

