Πέντε ναυτικοί εξακολουθούν να αγνοούνται μετά το ναυάγιο νωρίτερα σήμερα δεξαμενόπλοιου υπό σημαία Νότιας Κορέας με ενδεκαμελές πλήρωμα στα ανοικτά της Ιαπωνίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του ιαπωνικού λιμενικού σώματος.

Έξι από τα μέλη του πληρώματος —αποτελείται από δύο υπηκόους Νότιας Κορέας, οκτώ υπηκόους Ινδονησίας και έναν υπήκοο Κίνας— διασώθηκαν και το λιμενικό συνεχίζει «την αναζήτηση των υπολοίπων πέντε», εξήγησε εκπρόσωπος του ιαπωνικού λιμενικού στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το δεξαμενόπλοιο «μετέφερε ακρυλικό οξύ» ωστόσο «δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει διαρροή στον ωκεανό» ακόμη, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος. Σημείωσε πως δεν έχει πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των έξι διασωθέντων ναυτικών, που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Σε πλάνα που μετέδωσε το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK διακρίνονται το κόκκινο κύτος του δεξαμενόπλοιου που αναποδογύρισε, σωστική λέμβος και σκάφος του ιαπωνικού λιμενικού σώματος εν μέσω ψηλών κυμάτων, καθώς κι ελικόπτερο που κάνει υπέρπτηση στην περιοχή.

Το πλήρωμα ειδοποίησε την ιαπωνική ακτοφυλακή πως το πλοίο αναποδογύριζε και ζήτησε βοήθεια κοντά στη νήσο Μουτσούρε, στα ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το NHK.

Το ιαπωνικό λιμενικό σώμα έλαβε την ειδοποίηση πως το δεξαμενόπλοιο κινδύνευε «λίγο μετά τις 07:00» (τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε ο εκπρόσωπός του.

Σύμφωνα με το NHK, το πλοίο ονομάζεται Keoyoung Sun.

Κατά τα δεδομένα του εξειδικευμένου ιστοτόπου VesselFinder, πρόκειται για δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων ή/και υδρογονανθράκων που ναυπηγήθηκε το 1996 κι έχει μήκος 69 μέτρων.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο δεν θέλησε να σχολιάσει το συμβάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

