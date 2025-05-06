Της Αθηνάς Παπακώστα

Καζάνι που βράζει παραμένει η Μέση Ανατολή. Το συμβούλιο εθνικής ασφαλείας του Ισραήλ εγκρίνει σχέδιο «κατάκτησης» της Λωρίδας της Γάζας, τη στιγμή που το Ιράν ανεβάζει τους τόνους και κατηγορεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι θέλει να σύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μία καταστροφή στην περιοχή. Έχει προηγηθεί το χτύπημα των, υποστηριζόμενων από το Ιράν, Χούθι της Υεμένης σε απόσταση αναπνοής από περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο, Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ, την Κυριακή.

Με νέες του δηλώσεις ο πρωθυπουργός του Ισραήλ τόνισε πως η νέα στρατιωτική επιχείρηση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας θα είναι εντατική και θα περιλαμβάνει την «εθελοντική», όπως την χαρακτήρισε, «αποχώρηση» του παλαιστινιακού πληθυσμού με στόχο, σταθερά, την εξόντωση της Χαμάς. Ωστόσο, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν προέβη σε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την έκταση του παλαιστινιακού θύλακα που σχεδιάζει να καταλάβει το Ισραήλ, ενώ τόνιζε πως οι Ισραηλινοί στρατιώτες δεν θα πάνε στη Γάζα για να εξαπολύσουν επιδρομές και μετά να υποχωρήσουν, αλλά «ακριβώς το αντίθετο».

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι, δίχως να κατονομάζονται, ανέφεραν ότι το υπουργικό συμβούλιο εθνικής ασφαλείας της χώρας είχε εγκρίνει σχέδιο για την κατάληψη ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας και την παραμονή των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων σε αυτή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Συμπλήρωναν δε ότι το σχέδιο προβλέπει ακόμη και τον εκτοπισμό χιλιάδων Παλαιστινίων στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Άμεση ήταν η αντίδραση των συγγενών των ομήρων που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς. Όπως τόνισαν η ισραηλινή κυβέρνηση τους «θυσιάζει» καθώς «επέλεξε τα εδάφη» έναντι εκείνων.

Σε μία εβδομάδα αναμένεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με πηγές από το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ να αναφέρουν πως κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Αμερικανού προέδρου ανοίγει ένα παράθυρο για συμφωνία για τους ομήρους.

Από την πλευρά τους οι Χούθι που ξεκαθαρίζουν ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους είδαν τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύουν αεροπορικές επιδρομές σε υποδομές τους στη πόλη – λιμάνι Χοντέιντα στην Υεμένη, ενώ είχαν προηγηθεί αναφορές πως η Ουάσιγκτον είχε ήδη προβεί σε νέα χτυπήματα στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, καθώς επίσης και στα περίχωρα αυτής τραυματίζοντας τουλάχιστον 16 ανθρώπους.

Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδοντας ότι παρείχε βοήθεια προς τους Χούθι για το χτύπημα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ απαντά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια σε περίπτωση επίθεσης είτε από το Ισραήλ είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ προέβη σε επίθεση ισχύος παρουσιάζοντας έναν νέο πύραυλο με βεληνεκές τα 1.300 χιλιόμετρα και ικανότητα, όπως είπε, να διαπερνά τα ισραηλινά και αμερικανικά συστήματα αεράμυνας.

Συγχρόνως, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγκτσί, στράφηκε κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποστηρίζοντας ότι επηρεάζει την αμερικανική πολιτική. Όπως τόνισε με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ παρεμβαίνει στις αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για να τη σύρει σε ακόμη μία καταστροφή στη Μέση Ανατολή, ενώ προειδοποιεί «για τυχόν λάθος σε βάρος του Ιράν» σε περίπτωση ενδεχόμενης επίθεσης κατά της Τεχεράνης.

