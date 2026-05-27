Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ουάσινγκτον δεν προτίθεται να προσφέρει άρση κυρώσεων στο Ιράν με αντάλλαγμα την παράδοση υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, την ώρα που Ουάσινγκτον και Τεχεράνη επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης που συγκλονίζει τη Μέση Ανατολή τους τελευταίους τρεις μήνες.

«Όχι, όχι, καθόλου. Καμία άρση κυρώσεων, όχι», δήλωσε ο Τραμπ στο PBS News σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία, όταν ρωτήθηκε αν η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του με αντάλλαγμα ελάφρυνση κυρώσεων.

«Θα εγκαταλείψουν το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο όχι για να λάβουν άρση κυρώσεων. Όχι, όχι, καθόλου», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας το Σαββατοκύριακο με αραβικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία και η Αίγυπτος, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα πρέπει να θεωρείται υποχρεωτική η συμμετοχή τους στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ είναι το πλαίσιο εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ αραβικών κρατών και του Ισραήλ που επιτεύχθηκε προς το τέλος της πρώτης θητείας του Τραμπ. Από το 2020, στις συμφωνίες έχουν προσχωρήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Καζακστάν.

Η Σαουδική Αραβία έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν πρόκειται να ενταχθεί χωρίς δεσμεύσεις για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.



