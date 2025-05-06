ΗΠΑ: Ο υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ διατάσσει τη μείωση κατά 20% των ανώτατων αξιωματικών

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διέταξε χθες Δευτέρα να μειωθεί κατά τουλάχιστον 20% ο αριθμός των στρατηγών, πτεράρχων και ναυάρχων τεσσάρων αστέρων εν ενεργεία, αποκαλύπτει εγκύκλιός του.

Αφότου ανέλαβε καθήκοντα στα τέλη Ιανουαρίου, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ λέει πως θέλει οι ένοπλες δυνάμεις να ευθυγραμμιστούν με τις πολιτικές προτεραιότητες του προέδρου, έχει αντικαταστήσει ή καθαιρέσει ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς και έχει εκφράσει την πρόθεση να απολύσει χιλιάδες πολιτικούς υπαλλήλους του υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με το «μνημόνιο» του υπουργού, που απευθύνει στην «ηγεσία του Πενταγώνου» διατάσσεται ακόμη η μείωση κατά 20% των ανώτατων αξιωματικών της Εθνοφρουράς.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις των μειώσεων αυτών δεν διευκρινίζονται στη διαταγή.

Ο Πιτ Χέγκσεθ είπε πάντως σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X ότι οι περικοπές θα γίνουν σε δυο στάδια, ξεκινώντας με τους στρατηγούς τεσσάρων αστέρων κι αυτούς της Εθνοφρουράς.

Η απόφαση δεν έχει σκοπό να «τιμωρηθούν» ανώτατοι αξιωματικοί, διαβεβαίωσε ο υπουργός, προσθέτοντας πως ο στόχος είναι να «μεγιστοποιηθεί η στρατηγική καλή προετοιμασία και η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα».

Introducing the “Less Generals More GIs Policy.” pic.twitter.com/bQLRL2MqSC — Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) May 5, 2025

Στην ακρόασή του στη Γερουσία τον Ιανουάριο, ο Πιτ Χέγκσεθ είχε τονίσει πως πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία στο Πεντάγωνο.

«Αυτή θα είναι η δουλειά μου, να εργαστώ μαζί με αυτούς που θα στρατολογήσουμε και με αυτούς στις τάξεις της κυβέρνησης για να εντοπιστεί το πού μπορούμε να μειώσουμε το λίπος για να γίνουμε πιο τρομεροί», είχε πει.

Τον Μάρτιο του 2025, υπήρχαν 38 αξιωματικοί «τεσσάρων αστέρων», που είχαν φθάσει δηλαδή στο κορυφαίο επίπεδο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, και συνολικά 817 στρατηγοί, πτέραρχοι και ναύαρχοι εν ενεργεία.

«Χάρη σε αυτά τα μέτρα, θα διατηρήσουμε τη θέση μας, αυτή της πιο τρομερής μάχιμης δύναμης στον κόσμο, θα επιτύχουμε την ειρήνη διά της ισχύος και θα εγγυηθούμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καινοτομία, και μεγαλύτερο αξιόμαχο για οποιαδήποτε πρόκληση βρεθεί μπροστά μας», καταλήγει το κείμενο του υπουργού Άμυνας.

Τον Φεβρουάριο, ο πρόεδρος Τραμπ έστειλε στην αποστρατεία, χωρίς να δώσει καμιά εξήγηση για την απόφασή του αυτή, τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των ΗΠΑ, τον αφροαμερικανό πτέραρχο Τσαρλς Μπράουν. Τον αντικατέστησε με λευκό επίσης πτέραρχο.

Απάλλαξε επίσης από τα καθήκοντά της τη ναύαρχο Λίσα Φραντσέτι, αρχηγό του γενικού επιτελείου ναυτικού, καθώς και τη ναύαρχο Λίντα Φέιγκαν, που είχε ονομαστεί από τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν επικεφαλής της αμερικανικής ακτοφυλακής —αυτή ήταν η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε την ηγεσία οποιουδήποτε από τα έξι όπλα του των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων— και πολλούς στρατιωτικούς νομικούς και ανώτερους αξιωματικούς.

Το υπουργείο Άμυνας λέει εξάλλου πως σκοπεύει να μειώσει κατά τουλάχιστον 5% το πολιτικό προσωπικό.

Ο υπουργός Χέγκσεθ δικαιολογεί αυτές τις διοικητικές και άλλες αλλαγές εξηγώντας πως ο πρόεδρος Τραμπ απλά τοποθετεί σε θέση ευθύνης αυτούς που προτιμά. Ωστόσο, κοινοβουλευτικοί των Δημοκρατικών εκφράζουν ανησυχία για αυτή που θεωρούν πολιτικοποίηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

