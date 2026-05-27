Συνελήφθησαν, το πρωί της Πέμπτης (21-5-2026), 3 νεαροί, ηλικίας 18, 16 και 14 ετών που διέπραξαν ληστεία με την απειλή μαχαιριού σε βάρος υπαλλήλου πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Παγκράτι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για -κατά περίπτωση- ληστεία από κοινού, απείθεια και παράβαση του νόμου περί όπλων. Επιπρόσθετα συνελήφθη και 19χρονος για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 3 νεαροί, το πρωί της περασμένης Πέμπτης (21-5-2026), πήγαν σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή του Παγκρατίου όπου με την απειλή χρήσης μαχαιριού προσέγγισαν τον υπάλληλο και του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από συνεχείς αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, εντόπισαν τους 3 νεαρούς, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου για τον σχηματισμό δικογραφίας.

Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω μαχαίρι μήκους 27 εκατοστών και το χρηματικό ποσό των 676 ευρώ μαζί με το κινητό τηλέφωνο που είχαν αφαιρέσει από τον υπάλληλο.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων συνελήφθη και 19χρονος που κατείχε μικροποσότητα κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 515 ευρώ για το οποίο διερευνάται η προέλευσή του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

