Έκανε απολύμανση στις κερκίδες του Telekom Center ο Παναθηναϊκός AKTOR.



Τρεις ημέρες μετά την ολοκλήρωση του Final 4 της Ευρωλίγκας, το οποίο κατέκτησε ο Ολυμπιακός, οι «πράσινοι» έκαναν απολύμανση και βιολογικό καθαρισμό. «Ώστε να είναι να υποδεχθεί ξανά τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR», όπως επισημαίνει η «πράσινη» ΚΑΕ σε σχετική ανάρτηση.

Το επόμενο παιχνίδι του «τριφυλλιού» είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Πέμπτης (28/5, 18:00) απέναντι στον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά των playoffs της Stoiximan GBL. Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει ορίσει γενιδή είσοδο πέντε ευρώ για το συγκεκριμένο ματς.

