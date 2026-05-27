Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκανε απολύμανση στο Telekom Center μετά το Final 4 ο Παναθηναϊκός

ε απολύμανση λίγες ημέρες μετά τη διεξαγωγή του Final 4 προχώρησε ο Παναθηναϊκός AKTOR

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Παναθηναϊκός

Έκανε απολύμανση στις κερκίδες του Telekom Center ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Τρεις ημέρες μετά την ολοκλήρωση του Final 4 της Ευρωλίγκας, το οποίο κατέκτησε ο Ολυμπιακός, οι «πράσινοι» έκαναν απολύμανση και βιολογικό καθαρισμό. «Ώστε να είναι να υποδεχθεί ξανά τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR», όπως επισημαίνει η «πράσινη» ΚΑΕ σε σχετική ανάρτηση.

Το επόμενο παιχνίδι του «τριφυλλιού» είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Πέμπτης (28/5, 18:00) απέναντι στον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά των playoffs της Stoiximan GBL. Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει ορίσει γενιδή είσοδο πέντε ευρώ για το συγκεκριμένο ματς.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Ευρωλίγκα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark