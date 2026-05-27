Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, ανέφερε την Τετάρτη το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το Κρεμλίνο.

«Η Μόσχα θεωρεί τη συζήτηση στην Ευρώπη σχετικά με τους πιθανούς υποψηφίους για διαπραγματευτές με τη Ρωσία ως θετική εξέλιξη», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέστειλε επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), προειδοποιώντας για την έλλειψη συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, όπως μετέδωσε την Τετάρτη η Kyiv Independent.

Η έκκληση έρχεται την ώρα που η Ρωσία εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις της και απειλεί δημόσια με νέο κύμα πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς κατά του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένων στόχων που η Μόσχα χαρακτηρίζει ως «κέντρα λήψης αποφάσεων» της Ουκρανίας. Ουκρανοί αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι τα περιορισμένα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot ενδέχεται να μην επαρκούν για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις.

