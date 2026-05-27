Το Συμβούλιο Ασφαλείας πραγματοποίησε ανοικτή συζήτηση υψηλού επιπέδου με θέμα «Τήρηση των Σκοπών και των Αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και Ενίσχυση του Διεθνούς Συστήματος με επίκεντρο τον ΟΗΕ», που διοργάνωσε η Κίνα, η οποία ασκεί καθήκοντα προέδρου του Συμβουλίου για τον μήνα Μάιο.

Της συνεδρίασης προήδρευσε ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, ενώ ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες ενημέρωσε το Συμβούλιο.

Ο κ. Γκουτέρες ανέφερε ότι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί έναν οδηγό επιβίωσης για την ανθρωπότητα, αλλά σήμερα οι σκοποί και οι αρχές του Χάρτη βρίσκονται υπό βαθιά πίεση.

«Βρισκόμαστε πλέον αντιμέτωποι με τον υψηλότερο αριθμό συγκρούσεων από την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών», προειδοποίησε.

Ο γενικός γραμματέας δήλωσε ότι ανησυχεί βαθύτατα για την πρόσφατη ανακοίνωση της Ρωσικής Ομοσπονδίας ότι θα εξαπολύσει συνεχείς και συστηματικές επιθέσεις κατά ουκρανικών αμυντικών επιχειρήσεων στο Κίεβο, καθώς και κατά κέντρων λήψης αποφάσεων και θέσεων διοίκησης, έπειτα από αναφορές για ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον κτιρίου κολλεγίου και κοιτώνα στην ουκρανική πόλη Σταρομπίλσκ, η οποία τελεί επί του παρόντος υπό κατοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Σημείωσε ότι πρόσφατα «καταδίκασε την επίθεση στο σχολείο, όπως καταδικάζουμε όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών, όπου κι αν συμβαίνουν».

«Τώρα περισσότερο από ποτέ», ανέφερε, «είναι επιτακτική ανάγκη να αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση μιας σύγκρουσης που έχει ήδη επιφέρει καταστροφικό τίμημα στους αμάχους και η οποία κινδυνεύει να καταστήσει την αναζήτηση ειρήνης ακόμη πιο μακρινή, παρατείνοντας τα δεινά των ανθρώπων».

Πρόσθεσε ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ το Ισραήλ έχει ανακοινώσει κλιμάκωση των επιχειρήσεων του στον Λίβανο, παρατηρούνται συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα και η έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον Κόλπο παραμένει απρόβλεπτη.

Τόνισε επίσης ότι υπάρχει ανάγκη μεταρρύθμισης του Συμβουλίου.

«Ένα Συμβούλιο Ασφαλείας που δεν αντανακλά τις γεωπολιτικές πραγματικότητες του σημερινού κόσμου δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις ευθύνες του», ανέφερε.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά κατά την τοποθέτηση της υπογράμμισε την ανάγκη πλήρους σεβασμού του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου, που είναι το ουσιώδες πλαίσιο που διακρίνει έναν κόσμο που διέπεται από το δίκαιο από έναν κόσμο που διέπεται από την ισχύ.

Εξέφρασε ανησυχία για τη διάβρωση των αρχών του Χάρτη και τόνισε ότι η επιλεκτική εφαρμογή του και η εφαρμογή διπλών μέτρων και σταθμών πρέπει να αντιμετωπιστούν ως απολύτως απαράδεκτες.

Η κα Μπαλτά ανέδειξε το επίτευγμα της σύναψης πολυμερών συνθηκών μείζονος σημασίας, ιδίως της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και, πιο πρόσφατα, της Συμφωνίας BBNJ για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

Τόνισε επίσης την ανάγκη να διασφαλιστεί ένα αξιόπιστο, αποτελεσματικό, διαφανές και πιο αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο Ασφαλείας, προς στήριξη της ήδη καθυστερημένης μεταρρύθμισής του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.