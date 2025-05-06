Πόλεμος στο Σουδάν: Αλλεπάλληλες εκρήξεις στο Πορτ Σουδάν

Ακούστηκαν αλλεπάλληλες εκρήξεις και ξέσπασαν πυρκαγιές στην προσωρινή πρωτεύουσα του Σουδάν, την πόλη Πορτ Σουδάν, στην Ερυθρά Θάλασσα, τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας, ιδίως στην περιοχή του λιμανιού, καθώς οι αεροπορικές επιδρομές που αποδίδονται στους παραστρατιωτικούς κατά τα φαινόμενα συνεχίζονται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

ANOTHER ATTACK ON SUDAN’S ONLY FUNCTIONING INTERNATIONAL AIRPORT



it landed near the civilian terminal.a powerful explosion shook the area, with thick smoke rising from the site of the impact. pic.twitter.com/eOouLziCJj May 6, 2025

Οι επιδρομές drones σηματοδοτούν νέα κλιμάκωση του πολέμου, καθώς η πόλη αυτή του ανατολικού Σουδάν έχει μετατραπεί σε κόμβο —διοικητικό, συγκοινωνιακό, ανθρωπιστικό— και στην έδρα της διορισμένης από τον στρατό κυβέρνησης.

Η προσωρινή πρωτεύουσα παρέμενε αλώβητη από τον πόλεμο ως την Κυριακή.

Την Κυριακή επλήγη στρατιωτική βάση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, το μοναδικό σε ομαλή λειτουργία σε όλο το Σουδάν, και χθες επλήγη η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων όλης της περιοχής.

Ο τακτικός στρατός κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) και για τις δυο επιδρομές.

Οι επιθέσεις ακολουθούν την καταστροφή αεροσκάφους κι αποθηκών όπλων των ΔΤΥ σε επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεων εναντίον αεροδρομίου υπό τον έλεγχό τους στη Νιάλα, κατά στρατιωτική πηγή.

