Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι θέλει να σύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια "καταστροφή" στη Μέση Ανατολή, και προειδοποίησε για τυχόν απόπειρα πρόκλησης πολέμου κατά του Ιράν.

«Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προσπαθεί να ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ απροκάλυπτα τί μπορεί ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ και τί δεν μπορεί να κάνει στη διπλωματία του με το Ιράν», έγραψε ο Αραγτσί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, με κεφαλαία γράμματα.

Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, εχθρικές χώρες εδώ και τέσσερις δεκαετίες, έχουν αρχίσει από τις 12 Απριλίου συνομιλίες για το ακανθώδες θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος υπό τη διαμεσολάβηση του Ομάν.

Στις 27 Απριλίου, ο Νετανιάχου κάλεσε τις ΗΠΑ να συνάψουν μια συμφωνία με την Τεχεράνη η οποία να στερεί από το Ιράν κάθε δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου, και να εμποδίζει την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων.

Το Ιράν, που θεωρεί ότι τα αιτήματα αυτά συνιστούν κόκκινη γραμμή στις διαπραγματεύσεις, είχε κατηγορήσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι "υπαγορεύει" την αμερικανική πολιτική.

"Ο κόσμος έμαθε επίσης πώς ο Νετανιάχου ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ευθέως στην αμερικανική κυβέρνηση για να τη σύρει σε άλλη μια καταστροφή στην περιοχή μας", πρόσθεσε στην πλατφόρμα Χ ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Ο Αραγτσί επικαλέστηκε την αμέριστη υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ στον πόλεμό του στη Γάζα εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, αλλά και τα αμερικανικά πλήγματα κατά των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλες εκτάσεις της εμπόλεμης Υεμένης, στοχοθετούν συχνά το ισραηλινό έδαφος και πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστινίους της Γάζας.

"Η ΘΑΝΑΣΙΜΗ υποστήριξη στη γενοκτονία του Νετανιάχου στη Γάζα και ο πόλεμος που μαίνεται στο όνομα του Νετανιάχου στην Υεμένη δεν απέφεραν ΤΙΠΟΤΑ στον αμερικανικό λαό", εκτίμησε ο Αραγτσί προειδοποιώντας για "ΤΥΧΟΝ λάθος σε βάρος του Ιράν".

Την Κυριακή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποσχέθηκε αντίποινα κατά των ανταρτών Χούθι αλλά και κατά του Ιράν γιατί, σύμφωνα με τον Νετανιάχου, υποστήριξε στρατιωτικά τους αντάρτες αυτούς οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη για μια εκτόξευση πυραύλου κατά του κύριου διεθνούς αεροδρομίου του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.