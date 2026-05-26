H βασίλισσα Ράνια και η πριγκίπισσα Ράτζουα σε τελετή για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ιορδανίας

Με κάθε επισημότητα γιόρτασε η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας την 80η επέτειο Ανεξαρτησίας της χώρας. Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, βασίλισσα Ράνια και τον γιο τους και διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Χουσεΐν, έδωσε το παρών στην επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε στο παλάτι Αλ Χουσεϊνίγια τη Δευτέρα, 25 Μαΐου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης η πριγκίπισσα Ράτζουα, σύζυγος του πρίγκιπα Χουσεΐν, καθώς και τα δύο μικρότερα παιδιά του βασιλικού ζεύγους, η πριγκίπισσα Σάλμα και ο πρίγκιπας Χασίμ.Την προσοχή όλων τράβηξαν όπως αναμενόταν, η βασίλισσα Ράνια και η πριγκίπισσα Ράτζουα, εντυπωσιάζοντας με την εκλεπτυσμένη αισθητική τους.

King Abdullah II and Queen Rania arrived at Al Husseiniya Palace in the Red Motorcade, where they were received by HRH Crown Prince Hussein, HRH Princess Rajwa, HRH Princess Salma, and HRH Prince Hashem. pic.twitter.com/cqLFmAUilG — Royalty Of Arabia (@DesertCrowns) May 25, 2026

Η βασίλισσα της Ιορδανίας επέλεξε ένα μάξι, ανοιχτόχρωμο, ασημί φόρεμα το οποίο ξεχώριζε για τα περίτεχνα γεωμετρικά κεντήματα και τις διάτρητες λεπτομέρειες στη λαιμόκοψη και τα μανίκια. Πρόκειται για μια εμφάνιση με ισχυρό συμβολισμό, που αποτελεί αναφορά τόσο στην παραδοσιακή δεξιοτεχνία της χώρας όσο και στο επτάκτινο αστέρι της ιορδανικής σημαίας.

Από την πλευρά της, η πριγκίπισσα Ράτζουα έκλεψε τις εντυπώσεις επιλέγοντας μια εντυπωσιακή τιρκουάζ δημιουργία της Ιορδανής σχεδιάστριας Reema Dahbour. Το φόρεμα ξεχώριζε για το κομψό ντραπέ σχέδιο στη μία πλευρά και την ασύμμετρη, αέρινη κάπα του που έρεε αρμονικά.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι χειροποίητες, μεταλλικές χρυσές μανσέτες του φορέματος με αραβική καλλιγραφία, στις οποίες ήταν χαραγμένος ένας στίχος από τον εμβληματικό ύμνο της Φαϊρούζ για την χώρα, «Urdon Ard Al Azm» (Ιορδανία, Γη της Αποφασιστικότητας).

✨"كل عام والأردن عامر بالعز والكرم" تهنئة خاصة من الملكة رانيا العبدالله بمناسبة عيد الاستقلال الـ80 و صور للعائلة المالكة الهاشمية من حفل عيد الاستقلال الرسمي 🇯🇴 pic.twitter.com/DxlntGSb8u — ET بالعربي (@ETbilArabi) May 26, 2026

Η εμφάνιση συμπληρώθηκε μοναδικά με μια χρυσή καρφίτσα σε σχήμα μαύρης ίριδας για την οποία η σχεδιάστρια δήλωσε ότι «κουβαλά μια ιστορία αξιοπρέπειας, ανθεκτικότητας και ομορφιάς της χώρας μας», σύμφωνα με την ιστοσελίδα Τhe Νational Νews.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η βασίλισσα Ράνια απαθανατίστηκε με τις δύο, ενός έτους εγγονές της, την πριγκίπισσα Ιμάν και την Αμίνα Θερμιώτη.

"كل عام وحب #الأردن بيكبر فينا من جيل لجيل".. الملكة رانيا تحتفل مع حفيدتيها بعيد الاستقلال الـ80https://t.co/qCTMwyzVl7 — CNN بالعربية (@cnnarabic) May 25, 2026

Στο στιγμιότυπο, τα δύο μικρότερα μέλη της βασιλικής οικογένειας φορούν λευκά T-shirts που αναγράφουν τους αριθμούς οκτώ και μηδέν και είναι διακοσμημένα με σημαίες της Ιορδανίας και λουλούδια. «Γιορτάζοντας 80 χρόνια ανεξαρτησίας με την πιο γλυκιά παρέα: την Ιμάν και την Αμίνα τυλιγμένες στα χρώματα της Ιορδανίας», έγραψε η βασίλισσα Ράνια στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram.

Πηγή: skai.gr

