Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι έχει πρόθεση να μεταβεί, πιθανόν «τον επόμενο μήνα», στη Σαουδική Αραβία, για αυτό που θα είναι το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

«Μπορεί τον επόμενο μήνα, μπορεί λίγο αργότερα. Και θα πάμε επίσης στο Κατάρ και πιθανόν και σε άλλες χώρες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι πολύ σημαντικά (...) Έτσι θα κάνουμε σταθμό στα Εμιράτα και στο Κατάρ», είπε ο Ρεπουμπλικάνος στον Τύπο στον Οβάλ Γραφείο.

Κατά την πρώτη του θητεία (2017-2021), ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης κάνει το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό στην πλούσια μοναρχία του Κόλπου, ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή — όπου το τρέχον διάστημα φιλοξενούνται έμμεσες διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, υπό την πίεση της κυβέρνησής του.

Κεντρική φωτογραφία: Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης στο Ριάντ, Σάββατο 20 Μαΐου 2017

Παρά τις εξαίρετες σχέσεις ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και το βασιλικό παλάτι στο Ριάντ, αυτό το τελευταίο αντιτάχθηκε κατηγορηματικά και δημόσια σε οποιονδήποτε «εξαναγκαστικό εκτοπισμό» των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, μετά την ανακοίνωση τον Φεβρουάριο του σχεδίου-σοκ του αμερικανού προέδρου ο θύλακος να τεθεί υπό τον «έλεγχο» των ΗΠΑ, να τους «ανήκει».

Και, παρά τις προσπάθειες τριών διαδοχικών αμερικανικών κυβερνήσεων για την προσέγγιση των δυο κυριότερων συμμάχων της Ουάσιγκτον στην περιοχή, το Ριάντ απέκλεισε οποιαδήποτε εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ αν δεν ιδρυθεί προηγουμένως παλαιστινιακό κράτος — κάτι που απορρίπτει κατηγορηματικά η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, αραβικά κράτη (Μαρόκο, Μπαχρέιν, ΗΑΕ) απέκτησαν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Η Σαουδική Αραβία δεν εντάχθηκε σε αυτές τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ, αλλά έστειλε αρκετές φορές σινιάλα που άφηναν να εννοηθεί ότι δεν απέκλειε την εξομάλυνση των σχέσεών της με το Ισραήλ.

Αλλά το ενδεχόμενο αυτό φάνηκε να παραμερίζεται αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο κ. Τραμπ είπε πάντως πως το ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία θα αφορά την επισφράγιση συμφωνίας επενδύσεων του βασιλείου στις ΗΠΑ, ύψους κάπου 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων αγορών στρατιωτικού υλικού. «Θα δημιουργηθούν τρομερές θέσεις εργασίας (σ.σ. στις ΗΠΑ) αυτές τις δυο-τρεις ημέρες» που θα κλειστούν συμφωνίες με τις μεσανατολικές μοναρχίες, διαβεβαίωσε.

