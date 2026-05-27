Bloomberg: Ο Ερντογάν επιδιώκει συνάντηση με τον Τραμπ τον Ιούνιο στο Λος Άντζελες

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσπαθεί να κανονίσει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γύρω από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα Τουρκίας-ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Λος Άντζελες τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η πιθανή συνάντηση των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στις 7-8 Ιουλίου, εν μέσω ενδείξεων ότι η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να περιορίσει τον ρόλο της στη στρατιωτική υποστήριξη της συμμαχίας στην Ευρώπη.

Ο Ερντογάν σχεδιάζει να παρακολουθήσει τον αγώνα του 4ου ομίλου στο SoFi Stadium στις 25 Ιουνίου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που επικαλείται το Bloomberg, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω του ιδιωτικού χαρακτήρα των συνομιλιών.

Μια συνάντηση με τον Τραμπ θα μπορούσε να δώσει στους δύο ηγέτες την ευκαιρία να συζητήσουν διμερείς και περιφερειακές σχέσεις, καθώς και τον ρόλο των χωρών τους στο μέλλον του ΝΑΤΟ, ενόψει της συνόδου του Ιουλίου. Ο τόπος και ο χρόνος της πιθανής συνάντησης δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν τελευταία φορά στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο.

Το γραφείο του Ερντογάν αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα.

Η Τουρκία, που διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκει να αναλάβει μεγαλύτερο αποτρεπτικό ρόλο στη νοτιοανατολική πτέρυγα της συμμαχίας, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία με συμμάχους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και προσφέροντας κρίσιμη υλικοτεχνική υποστήριξη.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Άγκυρα έχει προτείνει την κατασκευή αγωγού καυσίμων στρατιωτικής χρήσης ύψους 1,2 δισ. δολαρίων για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών συμμάχων του ΝΑΤΟ στην ανατολική Ευρώπη.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η Τουρκία επιδιώκει επίσης στενότερους στρατιωτικούς δεσμούς με ευρωπαϊκές χώρες, ελπίζοντας να αυξήσει τις εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού, από drones έως τεθωρακισμένα οχήματα, την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν την Ευρώπη να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην άμυνά της, στο πλαίσιο αυτού που χαρακτηρίζεται ως «ΝΑΤΟ 3.0».

Σε αντάλλαγμα, η Άγκυρα αναμένει από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να συμφωνήσουν σε απρόσκοπτη συνεργασία στον αμυντικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων μαχητικών αεροσκαφών και συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας.



Πηγή: skai.gr

