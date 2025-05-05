Υεμένη: Μπαράζ βομβαρδισμών στη Χοντέιντα

Τουλάχιστον έξι βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν τις τελευταίες ώρες κοντά στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, όπως μεταδίδει το προσκείμενο στους αντάρτες Χούθι τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah που αποδίδει την ευθύνη για τις επιθέσεις σε Ισραήλ και ΗΠΑ.

Δεκάδες στόχοι χτυπήθηκαν από περίπου 20 μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι IDF, που έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες της επιδρομής.

Χθες Κυριακή, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε προαναγγείλει αντίποινα για την πυραυλική επίθεση των Χούθι εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ.

Περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι στην Υεμένη βομβαρδίζονται σχεδόν καθημερινά από τις 15 Μαρτίου, όταν οι ΗΠΑ ξεκίνησαν εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών εναντίον των ανταρτών, με σκοπό να τους υποχρεώσουν να σταματήσουν να απειλούν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Από τον Νοέμβριο του 2023, οι Χούθι άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και πλοίων – που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία –, διαμηνύοντας ότι ενεργούσαν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.