Γάζα: Το Ισραήλ θα καταλάβει για πάντα όλη τον θύλακα

Την απόφαση να καταλάβει δια παντός όλη τη Λωρίδα της Γάζας έλαβε το Ισραήλ. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) άρχισαν την Κυριακή να στέλνουν εντολές επιστράτευσης για δεκάδες χιλιάδες εφέδρους στο πλαίσιο της εισβολής στη Γάζα.

Ισραηλινός στρατιωτικός δήλωσε ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία θα ξεκινήσει νέα επίθεση στον θύλακα. Αναφέρει ότι είναι ανοιχτό το παράθυρο για συμφωνία σχετικά με τους ομήρους στη Γάζα κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή την επόμενη εβδομάδα.



Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας της χώρας ενέκρινε ένα σχέδιο για την επέκταση της στρατιωτικής του επίθεσης εναντίον της Χαμάς, το οποίο περιλαμβάνει την «κατάληψη» της Γάζας και την κατοχή του εδάφους της, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Η επιχείρηση περιλαμβάνει τη μετακίνηση των 2,1 εκατομμυρίων Παλαιστινίων στη Γάζα προς τα νότια, κάτι που θα μπορούσε να επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση, τονίζει το BBC.

Η Χαμάς δήλωσε ότι η πρόταση του Ισραήλ ισοδυναμεί με «πολιτικό εκβιασμό».

Οι IDF δημοσίευσαν βίντεο με επίθεση σε εκτοξευτές πυραύλων της Χαμάς που στόχευαν το ισραηλινό έδαφος από την περιοχή Χαν Γιουνίς:

🎥WATCH: The IDF strike and dismantle loaded and ready-to-fire Hamas rocket launchers yesterday. These launchers were aimed at Israeli territory from the area of Khan Younis.



Following the strike, a number of secondary explosions were identified, indicating the presence of… pic.twitter.com/UrAhiVqcRK — Israel Defense Forces (@IDF) May 5, 2025

Η ανανεωμένη επιχείρηση των ΙDF στη Λωρίδα της Γάζας θα περιλαμβάνει στρατιωτικό έλεγχο της περιοχής, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας αργά το βράδυ της Κυριακής.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε λόγο για «καλό σχέδιο» επειδή θα επιτύχει τους στόχους της ήττας της Χαμάς και της επιστροφής των εναπομεινάντων ομήρων της, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Νετανιάχου διεμήνυσε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα παραμείνουν στη Γάζα.

Το σχέδιο πρόκειται επίσης να περιλαμβάνει την κατοχή εδαφών, τη μετακίνηση των κατοίκων της Γάζας προς τα νότια, ενώ η Χαμάς δεν θα μπορεί πλέον να διανέμει ανθρωπιστική βοήθεια.

Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε επίσης, κατ' αρχήν, ένα σχέδιο για την παράδοση και διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω ιδιωτικών εταιρειών, κάτι που θα τερματίσει έναν δίμηνο αποκλεισμό που, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις τροφίμων.

Ο ΟΗΕ και άλλες υπηρεσίες βοήθειας έχουν δηλώσει ότι η πρόταση θα αποτελούσε παραβίαση των βασικών ανθρωπιστικών αρχών και ότι δεν θα συνεργαστούν.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο πληθυσμός αντιμετωπίζει το φάσμα του λιμού, επειδή οι αποθήκες είναι άδειες, τα αρτοποιεία έχουν κλείσει και οι κουζίνες των ΜΚΟ σε λίγες μέρες θα ξεμείνουν από προμήθειες.

Ο αποκλεισμός έχει επίσης διακόψει την παροχή βασικών φαρμάκων, εμβολίων και ιατρικού εξοπλισμού που χρειάζεται το υπερφορτωμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Γάζας.

Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο βάσει του διεθνούς δικαίου να διασφαλίσει τον εφοδιασμό του πληθυσμού της Γάζας, ο οποίος σχεδόν εξ ολοκλήρου έχει εκτοπιστεί. Το Ισραήλ επιμένει ότι συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο και δεν υπάρχει έλλειψη βοήθειας.

Η νέα φάση των μαχών αναμένεται να ξεκινήσει μόνο μετά την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στην περιοχή την επόμενη εβδομάδα, λόγω της κινητοποίησης των εφέδρων αλλά και άλλων ζητημάτων.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ δεν θα επιτρέψει στους ισραηλινούς στρατιώτες να συμμετάσχουν στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε το κανάλι N12 το βράδυ της Κυριακής.

Πάντως, παρά τη μαζική επιστράτευση, ο αριθμός αναμένεται να είναι πολύ μικρότερος από την επιστράτευση εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών τον Οκτώβριο του 2023.

Πηγή: skai.gr

