Το Ισραήλ έχει θέσει ως καταληκτική προθεσμία την επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία έως τις 15 Μαΐου, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα ξεκινήσουν μεγάλη χερσαία επιχείρηση με στόχο την επανεγκατάσταση μακροπρόθεσμης στρατιωτικής παρουσίας σε ολόκληρη τη Γάζα σε μια απόφαση που εντείνει τις διεθνείς ανησυχίες για μαζικό εκτοπισμό αμάχων και επανεγκατάσταση ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα.

Το σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε το βράδυ της Κυριακής από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, προβλέπει την πλήρη κατάληψη και ισοπέδωση όλων των κτισμάτων που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός των 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων θα μετακινηθεί σε μια και μόνο «ανθρωπιστική ζώνη» υπό ισραηλινό έλεγχο.

Όπως μεταδίδει το Axios, που επικαλείται Ισραηλινό αξιωματούχο, εναλλακτική λύση για όσους δεν θέλουν να παραμείνουν στην ανθρωπιστική ζώνη είναι να εγκαταλείψουν «οικειοθελώς» τη Γάζα για άλλες χώρες, «σύμφωνα με το όραμα του προέδρου Τραμπ». Ωστόσο, μια τέτοια αποχώρηση δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί εθελοντική και καμία χώρα δεν έχει προς το παρόν συμφωνήσει να δεχτεί Παλαιστινίους πρόσφυγες, αν και, κατά τις ίδιες πηγές, γίνονται σχετικές διαπραγματεύσεις.

Πολλοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι βλέπουν την επιχείρηση αυτή ως «επικίνδυνη επιλογή» και προτιμούν μια συμφωνία μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν εμπλέκεται άμεσα στις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός και έχει ουσιαστικά δώσει το πράσινο φως στον Νετανιάχου να δράσει κατά βούληση.

Η επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας θα έρθει αφότου το Ισραήλ έχει ήδη διακόψει κάθε παροχή τροφίμων, νερού και φαρμάκων στη Γάζα μετά την κατάρρευση της κατάπαυσης του πυρός πριν δύο μήνες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς, οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα έχουν σκοτώσει 52.000 Παλαιστινίους, στην πλειοψηφία τους άμαχοι. Ο Νετανιάχου απορρίπτει κάθε πρόταση για οριστικό τερματισμό του πολέμου και επιδιώκει βραχυπρόθεσμη συμφωνία με τη Χαμάς.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ξεκινήσει την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή τη Δευτέρα, με επισκέψεις στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν προβλέπεται να επισκεφθεί το Ισραήλ, λόγω της κατάστασης στη Γάζα. «Δεν μπορεί να προκύψει τίποτα θετικό από μια επίσκεψη στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Αμερικανοί και Άραβες αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η Γάζα δεν αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα στην ατζέντα Τραμπ για αυτό το ταξίδι, με έμφαση να δίνεται σε διμερή θέματα και επενδύσεις. «Η εικόνα της επίσκεψης του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, ενώ μαίνεται ο πόλεμος στη Γάζα, είναι πολύ αρνητική», ανέφερε Άραβας αξιωματούχος.

Οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός έχουν «κολλήσει», σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ ζητά συμφωνία περιορισμένης εμβέλειας με απελευθέρωση 8-10 ομήρων και κατάπαυση πυρός 45-60 ημερών. Η Χαμάς απαιτεί συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και απελευθέρωση όλων των 59 υπολοίπων ομήρων.

Η Ουάσινγκτον έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας και στις συνομιλίες για τα πυρηνικά με το Ιράν, αφήνοντας τη Γάζα σε δεύτερη μοίρα. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν ασκεί καμία πίεση στο Ισραήλ και έχει διαμηνύσει σε Αίγυπτο και Κατάρ ότι η μόνη ρεαλιστική πρόταση είναι εκείνη που παρουσίασε πριν δύο μήνες ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, με την υποστήριξη του Ισραήλ.

Το σχέδιο της Κυριακής, με την κωδική ονομασία «Άρματα του Γεδεών», στοχεύει στην πλήρη εξόντωση της Χαμάς. Προβλέπει εισβολή στη Γάζα με τέσσερις ή πέντε τεθωρακισμένες και μηχανοκίνητες μεραρχίες και σταδιακή κατάληψη της πλειονότητας της περιοχής.

Ο υπουργός Οικονομικών και ηγέτης των εποίκων, Μπεζαλέλ Σμότριτς, δήλωσε ότι η κατάληψη πρέπει να είναι μόνιμη και οι IDF δεν θα αποχωρήσουν ούτε καν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων. Ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας τόνισε ότι η «μόνιμη κατοχή» είναι προς το παρόν απλώς ένας στόχος.

Η τακτική θα είναι «μαζική καταστροφή»

Όπου προχωρούν οι IDF, θα ισοπεδώνονται τα κτίρια και θα καταστρέφονται οι σήραγγες της Χαμάς, όπως συνέβη σε Ράφα και στο βόρειο τμήμα της Γάζας.

Σχεδιάζεται η μετακίνηση σχεδόν 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων στην περιοχή της Ράφα, όπου κατασκευάζονται εγκαταστάσεις για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Όσοι εισέρχονται στη «ζώνη» θα ελέγχονται ώστε να διαπιστωθεί αν φέρουν όπλα ή αν είναι μέλη της Χαμάς.

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα διαχειρίζονται από νέο διεθνές ίδρυμα και ιδιωτικές αμερικανικές εταιρείες, αν και δεν είναι σαφές πώς θα λειτουργήσει στην πράξη, καθώς ο ΟΗΕ και όλες οι μεγάλες οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν αρνηθεί να συμμετάσχουν.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι σκοπεύει να βοηθήσει στην παροχή τροφίμων στη Γάζα. «Πεινούν. Η Χαμάς κάνει τα πράγματα αδύνατα γιατί παίρνει τα πάντα. Θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους της Γάζας γιατί έχουν υποφέρει πολύ από τη Χαμάς», είπε.

Η απόφαση του Ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενη στο εσωτερικό, καθώς προβλέπει την επιστράτευση 70.000 εφέδρων, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν ήδη υπηρετήσει πάνω από 300 ημέρες από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Οι IDF φοβούνται ότι το 30-50% των επιστρατευμένων δεν θα ανταποκριθεί στην κλήση. Οι οικογένειες των ομήρων εκφράζουν σθεναρή αντίθεση στην επιχείρηση, την οποία θεωρούν απειλή για τη ζωή των αγαπημένων τους.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 60-70% των Ισραηλινών αντιτίθεται σε μεγάλη χερσαία επιχείρηση και τάσσεται υπέρ συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων. Η πλειοψηφία θεωρεί ότι ο Νετανιάχου συνεχίζει τον πόλεμο για πολιτικούς λόγους.

«Η προετοιμασία της επιχείρησης αφήνει ένα παράθυρο ευκαιρίας μέχρι το τέλος του ταξιδιού του Προέδρου Τραμπ στην περιοχή για να επιτευχθεί συμφωνία. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, η επιχείρηση θα προχωρήσει», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.