Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ ερευνούν τις πρακτικές διάθεσης εισιτηρίων της FIFA

Οι γενικοί εισαγγελείς των δύο γειτονικών Πολιτειών εξέδωσαν κλήτευση, μετά από δημοσιεύματα που προκάλεσαν ανησυχίες για τις θέσεις των φιλάθλων στα γήπεδα

Οι γενικοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, δύο γειτονικών Πολιτειών που θα φιλοξενήσουν παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ανακοίνωσαν την Τετάρτη, 27 Μαΐου, ότι εξέδωσαν κλήτευση προς τη FIFA σχετικά με τις πρακτικές διάθεσης εισιτηρίων.

Αυτό συνέβη με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που εγείρουν ανησυχίες για τις θέσεις που αποδίδονται στους φιλάθλους, σύμφωνα με κοινή δήλωση των πολιτειακών αξιωματούχων. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι θέσεις που αναγράφουν τα εισιτήρια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική θέση εντός της γηπεδικής εγκατάστασης. 

TAGS: FIFA Μουντιάλ
