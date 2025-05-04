Πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης έπληξε το πρωί της Κυριακής περιοχή στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο κεντρικό Ισραήλ, καθώς η ισραηλινή αεράμυνα απέτυχε να τον αναχαιτίσει.

Όπως επιβεβαίωσαν οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF), έγιναν αρκετές προσπάθειες αναχαίτισης του βαλλιστικού πυραύλου, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό, με αποτέλεσμα να πλήξει περιοχή του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν.

Οι IDF διεξάγουν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί γιατί απέτυχαν οι προσπάθειες αναχαίτισης του πυραύλου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ, έξι άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση των Χούθι. Συγκεκριμένα, ένας 50χρονος τραυματίστηκε σχετικά σοβαρά στα άκρα, ενώ δύο γυναίκες, ηλικίας 54 και 38 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά από το ωστικό κύμα. Ένας ακόμη 64χρονος υπέστη ελαφρά τραύματα από αντικείμενο που εκσφενδονίστηκε από το σημείο της πρόσκρουσης του πυραύλου, ενώ δύο γυναίκες, 22 και 34 ετών, τραυματίστηκαν καθ' οδόν προς το καταφύγιο. Οι διασώστες προσέφεραν βοήθεια και σε δύο ακόμα άτομα που υπέστησαν σοκ.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στο κεντρικό Ισραήλ.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ίσραελ Κατς, σε μια λακωνική δήλωση αμέσως μετά την πυραυλική επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν δήλωσε: «Όποιον μας βλάψει, να τον πλήξουμε στο επταπλάσιο».

Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση του πυραύλου. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης, Γιαχία Σάρι, σε τηλεοπτική δήλωσή του επανέλαβε την προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες ότι το ισραηλινό αεροδρόμιο «δεν είναι πλέον ασφαλές για αεροπορικά ταξίδια».

Έκτακτη τηλεφωνική σύσκεψη για πιθανή απάντηση συγκάλεσε ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγκάλεσε έκτακτη τηλεφωνική σύσκεψη με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του προκειμένου να εξετάσουν πιθανές «απαντήσεις» στην επίθεση των Χούθι, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους του τομέα άμυνας της χώρας στις 15:00 για να συζητήσουν πώς θα αντιδράσει το Τελ Αβίβ στην επίθεση των Χούθι, με Ισραηλινό αξιωματούχο να μην αποκλείει το ενδεχόμενο μιας άμεσης επίθεσης σε εγκαταστάσεις της υεμενίτικης οργάνωσης.

Επιπλέον στις 19:00 ο Νετανιάχου έχει συγκαλέσει συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, όπου θα συζητηθεί επίσης η επίθεση των Χουθι καθώς και η επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα αλλά και οι συγκρούσεις στη Συρία.

Η στιγμή της πρόσκρουσης του βαλλιστικού πυραύλου

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τη στιγμή της πρόσκρουσης του πυραύλου στην περιοχή του ισραηλινού αεροδρομίου. Όπως φαίνεται από τα πλάνα, ο πύραυλος έπληξε δασύλλιο που βρίσκεται δίπλα σε αεροδιάδρομο, εντός της περιμέτρου του αεροδρομίου.

Surveillance camera footage shows the moment of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport.



The missile struck a grove adjacent to an access road, within the airport's perimeter. pic.twitter.com/AUyQwKrEOy — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 4, 2025

Η αρχή διαχείρισης του αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι ανεστάλησαν προσωρινά όλες οι πτήσεις προς και από το Μπεν Γκουριόν, ενώ ανέφεραν ότι διερευνούν πιθανά θραύσματα που έπεσαν στην περιοχή του αεροδρομίου.

Ωστόσο, διευκρινίστηκε ότι δεν σημειώθηκαν σημαντικές ζημιές εντός του εναέριου χώρου του αεροδρομίου, διευκρινίζοντας ότι ζημιές υπέστη μόνο ο δρόμος πρόσβασης στον τερματικό σταθμό 3.

Λίγο αργότερα, το αεροδρόμιο ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν εκ νέου οι πτήσεις, μετά από διακοπή μίας ώρας. «Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ξεκίνησε τη λειτουργία του. Οι αναχωρήσεις και αφίξεις διεξάγονται και πάλι κανονικά», ανέφερε η αρχή του αεροδρομίου.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει αποκλείσει την περιοχή όπου έπεσαν τα θραύσματα.

Footage shows the moment of the Houthis ballistic missile impact in the area of Ben Gurion Airport this morning. pic.twitter.com/fMbijXsv8p — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 4, 2025

