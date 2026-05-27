Προαστιακός: Σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια λόγω τεχνικού προβλήματος

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ, για τεχνικό πρόβλημα στην υποδομή στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.

Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες άτομο έπεσε σε αποβάθρα σταθμού και διακομίζεται στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.