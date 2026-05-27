Επτά πάρεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας προήχθησαν σε Συμβούλους του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Μεταξύ των προαχθέντων είναι η αδελφή του γενικού γραμματέα του κόμματος Μέρα 25, πρώην υπουργού Οικονομικών, Γιάνη Βαρουφάκη, η Τρισεύγενη Βαρουφάκη, αφετέρου ο Νικόλαος Μαρκόπουλος, ο οποίος ήταν αποσπασμένος στην νομική υπηρεσία της Προεδρίας της Δημοκρατίας και εν συνεχεία αποσπάστηκε στο νομικό γραφείο του υπουργείου Δικαιοσύνης. Μαζί με τον κ. Μαρκόπουλο προήχθη και η σύζυγός του Όλγα-Μαρία Βασιλάκη.

Οι προαχθέντες σε συμβούλους Επικρατείας:

Τρισεύγενη Βαρουφάκη, Ελένη Μουργιά, Νικόλαος Μαρκόπουλος, Θεοδώρα Ζιάμου, Όλγα-Μαρία Βασιλάκη, Χαράλαμπος Κομνηνός και Μαρία Μπαμπίλη.

Με αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης που συνήλθε με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο, προήχθησαν σε συμβούλους Επικρατείας επτά πάρεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πηγή: skai.gr

