Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισημερινός: Νέα εξέγερση στη φυλακή από όπου απέδρασε ο «Φίτο» - «Δημόσιος κίνδυνος υπ’ αριθμόν 1»

Από την συγκεκριμένη φυλακή απέδρασε τον Ιανουάριο αρχηγός ισχυρής συμμορίας που είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Φίτο»

police and soldiers ecuador

Έγκλειστοι στη φυλακή της Γουαγιακίλ από την οποία απέδρασε τον Ιανουάριο αρχηγός ισχυρής συμμορίας που είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Φίτο», ο δημόσιος κίνδυνος υπ’ αριθμόν 1 στον Ισημερινό, ενεπλάκησαν σε «εξέγερση», ανακοίνωσε η υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων (SNAI) της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Στην εξέγερση ενεπλάκη «ομάδα προσώπων που στερούνται την ελευθερία (τους)», εξήγησε η SNAI μέσω X, διαβεβαιώνοντας πως «ανακτήθηκε επιτυχώς ο έλεγχος στο 80%» της γιγαντιαίας φυλακής αυτής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισημερινός φυλακή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark