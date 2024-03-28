Έγκλειστοι στη φυλακή της Γουαγιακίλ από την οποία απέδρασε τον Ιανουάριο αρχηγός ισχυρής συμμορίας που είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Φίτο», ο δημόσιος κίνδυνος υπ’ αριθμόν 1 στον Ισημερινό, ενεπλάκησαν σε «εξέγερση», ανακοίνωσε η υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων (SNAI) της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Στην εξέγερση ενεπλάκη «ομάδα προσώπων που στερούνται την ελευθερία (τους)», εξήγησε η SNAI μέσω X, διαβεβαιώνοντας πως «ανακτήθηκε επιτυχώς ο έλεγχος στο 80%» της γιγαντιαίας φυλακής αυτής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

