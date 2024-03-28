Εκατόν τριάντα επτά μαθητές και μαθήτριες, που απήχθησαν την 7η Μαρτίου από συμμορία στη βορειοδυτική Νιγηρία κι απελευθερώθηκαν την Κυριακή, θα επιστρέψουν στα σπίτια τους σήμερα, αφού υποβλήθηκαν σε σειρά εξετάσεων, τους προσφέρθηκαν ιατρικές φροντίδες και ξαναβρήκαν τους δικούς τους, ανακοίνωσε εκπρόσωπος πολιτειακής κυβέρνησης.

Τα παιδιά, από την περιοχή Κορίγκα, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις στην πολιτειακή πρωτεύουσα Καντούνα, όπου μπόρεσαν να ξαναδούν τους γονείς και συγγενείς τους.

Οι στιγμές ήταν «εξαιρετικά συγκινητικές», ανέφερε ο εκπρόσωπος του κυβερνήτη της πολιτείας Μοχάμεντ Σέχου, διευκρινίζοντας πως τα παιδιά θα γυρίσουν στα σπίτια τους σήμερα.

Έξι από τους μαθητές και τις μαθήτριες χρειάστηκαν νοσηλεία για τραύματα που υπέστησαν κατά την ομηρία τους.

Ενήλικος που είχε απαχθεί μαζί με τα παιδιά βρήκε τον θάνατο, σημείωσαν οι αρχές.

Την 7η Μαρτίου, δεκάδες ένοπλοι επιτέθηκαν σε σχολείο στην Κορίγκα, άρπαξαν μαθητές και μαθήτριες και τον ενήλικο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για πάνω από 280 παιδιά που είχαν απαχθεί. Οι αρχές κατόπιν αναθεώρησαν προς τα κάτω τον αριθμό αυτό, κάνοντας λόγο για 137 παιδιά, 76 κορίτσια και 61 αγόρια.

Η Νιγηρία, που γνωρίζει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 30 χρόνων, είναι αντιμέτωπη με ραγδαία έξαρση των απαγωγών για λύτρα.

Επισήμως, η καταβολή λύτρων απαγορεύεται, διά νόμου που υιοθετήθηκε το 2022· οι αρχές αρνούνται πως έγινε οποιαδήποτε πληρωμή όταν όμηροι αφήνονται ελεύθεροι έπειτα από διαπραγματεύσεις με τους απαγωγείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

