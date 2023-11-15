Μακρόν: Kαταδικάζει τους βομβαρδισμούς πολιτικών υποδομών

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν «καταδίκασε με τη μεγαλύτερη σθεναρότητα» σήμερα τους βομβαρδισμούς των πολιτικών υποδομών στο πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου στη Βέρνη.

«Καταδικάζουμε με τη μεγαλύτερη σθεναρότητα όλους τους βομβαρδισμούς εναντίον αμάχων, ιδίως τις πολιτικές υποδομές που πρέπει να προστατευτούν στο πλαίσιο του διεθνούς μας δικαίου και του ανθρωπιστικού δικαίου», δήλωσε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους κατά την πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στην Ελβετία.

Επιπλέον, ο Μακρόν διαβεβαίωσε σήμερα πως προασπίζεται μια «ισορροπημένη» θέση κι ότι «ποτέ δεν διαφοροποιήθηκε», αφότου επικρίθηκε για έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τη σύρραξη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

«Αναγνωρίζουμε, με απόλυτο τρόπο, το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να δώσει μάχη εναντίον της τρομοκρατίας, όμως καθώς το Ισραήλ είναι μια δημοκρατία (…) αυτό το δικαίωμα της αυτοάμυνας θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σεβόμενο το δίκαιο του πολέμου (…). Δεν διαφοροποιηθήκαμε ποτέ» ως προς αυτό, επισήμανε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

