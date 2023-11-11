Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν δήλωσε σήμερα ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει στοιχεία που υποδηλώνουν ότι κινεζικές εταιρίες ενδέχεται να ενισχύουν τη Ρωσία στον πόλεμο της Ουκρανίας, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις της Δύσης. Για αυτόν τον λόγο, κάλεσε το Πεκίνο να λάβει αυστηρά μέτρα.

Όπως είπε η Γέλεν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Σαν Φρανσίσκο, έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα στις επαφές που είχε με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, τονίζοντας πως εφόσον αποδειχθεί ότι εταιρίες παρέχουν υλική υποστήριξη στην αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας θα βρεθούν αντιμέτωπες με «σοβαρές συνέπειες».

«Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε τη ροή υλικού που ενισχύει τη Ρωσία στη διεξαγωγή αυτού του βάρβαρου και παράνομου πολέμου», είπε και προειδοποίησε με κυρώσεις όποιες εταιρίες βοηθούν την πολεμική μηχανή της Μόσχας.

«Θα θέλαμε να δούμε αυστηρότερα μέτρα από την Κίνα, ειδικά εφόσον είμαστε σε θέση να παράσχουμε πληροφορίες», είπε η Τζάνετ Γέλεν, χωρίς να αναφερθεί σε επωνυμίες εταιριών ή στην απάντηση που έλαβε από τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης. Διευκρίνισε πάντως ότι αναφέρεται σε ιδιωτικές εταιρίες και ότι δεν υπαινίσσεται ότι ενήργησαν με τις ευλογίες του Πεκίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

