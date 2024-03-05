Η διάλυση του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) θα συνεπαγόταν τη θυσία «μιας ολόκληρης γενιάς παιδιών» και θα «έσπερνε» μελλοντικούς πολέμους, προειδοποίησε χθες Δευτέρα ο επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Η διάλυση του UNRWA θα ήταν μυωπική. Αν γινόταν, θα θυσιαζόταν μια ολόκληρη γενιά παιδιών, θα σπέρνονταν το μίσος, η αποστροφή και μελλοντικές συρράξεις», τόνισε ο Φιλίπ Λαζαρινί, χαρακτηρίζοντας «αφελές» να νομίζει κανείς πως η διάλυση της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες θα μπορούσε να γίνει χωρίς να απειληθεί η παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια.

Τη στιγμή που η ένταση ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και τον ΟΗΕ δεν σταματά να κλιμακώνεται, κατήγγειλε εκ νέου «εσκεμμένη και συντονισμένη εκστρατεία για να υπονομευθούν» οι δραστηριότητες του UNRWA, με απώτερο στόχο να «τερματιστούν».

«Μέρος αυτής της εκστρατείας περιλαμβάνει να πλημμυρίσουν οι δωρήτριες χώρες από παραπληροφόρηση που έχει σκοπό να τροφοδοτήσει τη δυσπιστία και να αμαυρώσει τη φήμη της υπηρεσίας», υπογράμμισε.

Η υπηρεσία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με θύελλα αφότου το Ισραήλ κατήγγειλε πως 12 εργαζόμενοί της ενεπλάκησαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που εξαπέλυσε ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας στο νότιο Ισραήλ, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Ο ΟΗΕ απέπεμψε αμέσως τους υπαλλήλους του που κατηγορήθηκαν και άρχισε να διενεργεί εσωτερική έρευνα. Ο Γενικός Γραμματέας του Αντόνιο Γκουτέρες παράλληλα ανέθεσε σε ανεξάρτητη ομάδα υπό την προεδρία της πρώην ΥΠΕΞ της Γαλλίας Κατρίν Κολονά αποστολή αξιολόγησης της UNRWA και της «ουδετερότητάς» της.

Όμως 16 χώρες ανέστειλαν τη χρηματοδότησή τους στην υπηρεσία, ήδη αντιμέτωπη με χρόνιο πρόβλημα υποχρηματοδότησης. Κι αυτό παρότι οι κατηγορίες παραμένουν «ανεπιβεβαίωτες», υπογράμμισε ο Φιλίπ Λαζαρινί, που είχε ήδη κατηγορήσει το Ισραήλ πως «δεν έχει προσκομίσει καμιά απόδειξη» για τη φερόμενη εμπλοκή των εργαζομένων της στην επίθεση.

«Επιτρέψτε μου να πω τι διακυβεύεται αν δεν ληφθεί κανένα μέτρο για να διορθωθεί αυτή η καταστροφική πορεία (...) Σύντομα, όλη η ανθρωπιστική αντίδραση στη Λωρίδα της Γάζας θα καταρρεύσει εντελώς», προειδοποίησε ο Φιλίπ Λαζαρινί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

