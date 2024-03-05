Η αμερικανίδα αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» της για την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια συνάντησής της χθες Δευτέρα με τον Μπένι Γκαντς, μέλος της ισραηλινής κυβέρνησης πολέμου, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου του Λευκού Οίκου.

Παρότρυνε «το Ισραήλ να λάβει μέτρα» για να αυξηθούν οι παραδόσεις βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο η πλειονότητα του πληθυσμού του οποίου απειλείται από λιμό, ενώ «καλωσόρισε την εποικοδομητική προσέγγιση» της ισραηλινής κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη για την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, που θα συνοδευτεί από προσωρινή διακοπή των εχθροπραξιών.

Η Δημοκρατική είπε επίσης πως η Χαμάς πρέπει να «δεχτεί τους όρους πάνω στο τραπέζι για την απελευθέρωση των ομήρων που θα έχει αποτέλεσμα άμεση κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες και θα επιτρέψει να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια».

Η συνάντησή της με τον Μπένι Γκαντς έγινε απόντος του Τύπου.

Η επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του πρώην υπουργού Άμυνας, υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου της κυβέρνησης πολέμου αλλά και πολιτικού αντιπάλου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκάλεσε αναταραχή στο Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι διαβεβαίωσε ότι η επίσκεψη έγινε με πρωτοβουλία του Μπένι Γκαντς.

Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται συναντήσεις με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν και τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

«Συζητάμε με όλα τα μέλη της κυβέρνησης πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Γκαντς» και η επίσκεψή του είναι «φυσική προέκταση αυτών των συνομιλιών», είπε.

«Μέλος της κυβέρνησης θέλει να έρθει στις ΗΠΑ, θέλει να μας μιλήσει για την εξέλιξη του πολέμου, μας δίνεται η ευκαιρία να συζητήσουμε τη σημασία που έχει να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια και να συναφθεί συμφωνία για τους ομήρους. Δεν θα χάσουμε την ευκαιρία», πρόσθεσε ο Τζον Κέρμπι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

