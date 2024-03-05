ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση

Μικρές απώλειες κατέγραψε χθες Δευτέρα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους επενδυτές να στρέφουν αυτήν την εβδομάδα την προσοχή τους στην κατάθεση του επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ στο Κογκρέσο.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 97,55 μονάδων (–0,25%), στις 38.989,83 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 67,43 μονάδων (–0,41%), στις 16.207,51 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 6,13 μονάδων (–0,12%), στις 5.130,95 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

