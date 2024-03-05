Γαλλία: Ένας νεκρός εξαιτίας κατάρρευσης σε εργοτάξιο του μετρό στην Τουλούζη

Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της κατάρρευσης που σημειώθηκε χθες Δευτέρα σε εργοτάξιο του μετρό στην Τουλούζη της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε» και «αρκετοί δέχθηκαν φροντίδα» από διασώστες, δήλωσε ο εισαγγελέας Σαμουέλ Βουελτά-Σιμόν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο οργανισμός αστικών συγκοινωνιών της Τουλούζης (Tisséo) έκανε λόγο νωρίτερα για τρεις τραυματίες.

Περίπου 50 πυροσβέστες με 20 οχήματα έσπευσαν στο σημείο της κατάρρευσης που σημειώθηκε σε εργοτάξιο της γραμμής Γ’ του μετρό.

Πηγή των υπηρεσιών διάσωσης, που επικαλείται το AFP, ανέφερε ότι κατέρρευσε τμήμα περίπου 20 μέτρων μιας υπό κατασκευή γέφυρας.

Η γραμμή Γ’ του μετρού της Τουλούζης, για την οποία οι εργασίες ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου του 2022, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

